İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin 3 ay süren teknik ve fiziki takibinde 23 şüpheli tespit edildi. Özel Harekat polislerinin de olduğu ekipler, Suruç, Birecik, ve Viranşehir ilçesindek çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda aranan adreslerde, satışa hazır, 83 gram sentetik uyuşturucu, 73 sentetik hap, 0,93 gram eroin, 0,72 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan polis, 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA