İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin 3 ay süren teknik ve fiziki takibinde 23 şüpheli tespit edildi. Özel Harekat polislerinin de olduğu ekipler, Suruç, Birecik, ve Viranşehir ilçesindek çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda aranan adreslerde, satışa hazır, 83 gram sentetik uyuşturucu, 73 sentetik hap, 0,93 gram eroin, 0,72 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan polis, 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon!
Şanlıurfa'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 23 şüpheli, gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Yorumlar
Trend Haberler
Kızılcık Şerbeti'nde Şok Ayrılık: İki Oyuncu Veda Ediyor!
“Gaz Lambası Işığında Okudu, Kitap Işığı Oldu”
Kahramanmaraş’ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem
Antalya'da, kurtarma sırasında üşüyen turiste yeleğini verdi
Kozan’da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
İstanbul - Beşiktaş'ta alt geçitte motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı