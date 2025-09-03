Süper Lig temsilcisi Samsunspor, teknik ekibin raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Fransa Ligue 2 ekiplerinden Montpellier forması giyen 24 yaşındaki Coulibaly, kırmızı-beyazlı kulüple 3 sezonluk sözleşmeye imza attı.

Samsunspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, Fransız futbolcu Tanguy Coulibaly ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Artık yeni yolculuğunda Atatürklü Arma için sahaya çıkacak! Samsunspor ailesine hoş geldin Tanguy”

