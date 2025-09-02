Altay, 3. Lig 4. Grup’ta genç stoper Yunus Efe Sarıkaya’nın kulübe geri döndüğünü açıkladı. Daha önce amatör lisansla siyah-beyazlı ekipte oynayan Yunus Efe, Süper Lig ekibi Alanyaspor ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı ancak yeni kulübündeki lisansı Türkiye Futbol Federasyonu’na yansıtılmadı. Transfer yasağı bulunan Altay, iki kulüp arasında yapılacak özel anlaşmayla genç oyuncuyu yeniden kadrosuna katacak. Yunus Efe, Emre, Onur Efe ve Ali’den sonra siyah-beyazlılara geri dönen 4. futbolcu oldu.

Altay’ın yeni sezon formaları da tanıtıldı. Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip ve fotoğraflar büyük beğeni topladı. Çubuklu, beyaz, siyah ve mavi renklerdeki formalar yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Bazı formaların sırtında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası ve Altay Spor Kulübü ziyareti sırasında söylediği, “Altay Spor Kulübü’nde tanıdığım gençlik iftihara şayandır. Bu gençlik müvacehesinde istikbalin kuvveti ve saadeti en bariz görülmektedir” sözleri yer alıyor.