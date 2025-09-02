Trabzonspor’un transfer gelirlerinde yeni rekor, milli kaleci Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a satılmasıyla kırıldı. Bordo-mavili ekip, tarihindeki en yüksek bonservis bedelini 36 milyon Euro ile gerçekleştirdi. Bu satış, Uğurcan’ı sadece kulüp tarihinin değil, Süper Lig’in en pahalı yerli transferi yapan işlem olarak kayıtlara geçti.

Altyapıdan Yetişen Yıldızlar Piyasada Fark Yaratıyor

Karadeniz ekibi, yıllar boyunca altyapısından yetiştirdiği oyuncularla transfer piyasasında dikkat çekti. Uğurcan Çakır’ın rekor transferi listenin zirvesinde yer alırken, Yusuf Yazıcı, Fatih Tekke, Abdülkadir Ömür ve Burak Yılmaz da kulübün en değerli satışları arasında bulunuyor.

Trabzonspor’un En Yüksek Bonservisli Satışları

Uğurcan Çakır – Galatasaray (2025): 33 milyon Euro garanti + 3 milyon Euro bonus ile toplam 36 milyon Euro. Kulüp tarihinin en yüksek bonservisi ve Süper Lig’in en pahalı yerli transferi.

Yusuf Yazıcı – Lille (2019): 17,5 milyon Euro bonservisle Fransa'ya transfer oldu ve uzun süre rekoru elinde tuttu.

Fatih Tekke – Zenit (2006): 7,5 milyon Euro ile Rusya’nın Zenit takımına transfer oldu.

Abdülkadir Ömür – Hull City (2024): 5,5 milyon Euro karşılığında İngiltere Championship ekibine gitti.

Burak Yılmaz – Galatasaray (2012): 5 milyon Euro bonservisle sarı-kırmızılı takıma transfer oldu.

Trabzonspor’un altyapıdan yetiştirdiği bu oyuncular, hem kulübün ekonomik gelirlerini artırdı hem de Türk futbolunun değerli isimlerini Avrupa ve Süper Lig ekiplerine kazandırdı. Uğurcan Çakır’ın transferiyle bordo-mavililer, tarihindeki en yüksek satış gelirini elde ederek transfer piyasasında önemli bir başarıya imza attı.