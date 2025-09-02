CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdurrahim Nursoy ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi’nde ağırladı. Görüşmeye, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de katıldı. Toplantıda, Balkan Türklerinin Türkiye’deki yaşam koşulları, göçmenlerin karşılaştığı sosyal ve ekonomik sorunlar ile entegrasyon süreci ele alındı.

CHP lideri Özel, yaptığı açıklamada, Türkiye’de yaşayan göçmen ve Balkan kökenli vatandaşların haklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, partinin bu konudaki politikaları ve yerel yönetimlerdeki destek mekanizmaları hakkında heyeti bilgilendirdi. Heyet ise, Balkan Türkleri ve göçmenlerin yaşadığı sorunları, taleplerini ve çözüm önerilerini Özel’e aktardı.

Bu görüşme, CHP’nin göçmen politikalarına verdiği önemi ve Balkan Türkleri ile ilişkilerini güçlendirme çabalarını bir kez daha gözler önüne serdi. Özel, toplantının sonunda, dernek temsilcileriyle iş birliğinin süreceğini ve sorunların çözümüne yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.