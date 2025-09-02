M. UMUT KARAKÜLAH

Türk Sanayi ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) ve Türkiye Sağlık İşverenleri Sendikası (SEİS) iş birliğiyle, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak başkanlığında düzenlenecek “Avusturya – Viyana İhracat, Yatırım ve Ticaret Fırsatları Zirvesi”, iki ülke arasında ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

“ANKARA İŞ DÜNYASINDAN GÜÇLÜ KATILIM”

Zirvede, Ankara merkezli firmalar ihracat ve yatırım fırsatlarını doğrudan Avusturya pazarına tanıtma imkânı bulacak. Sağlık turizmi, medikal teknoloji, gibi öne çıkan sektörlerde yapılacak zirvede, Ankaralı şirketlerin Avrupa’ya açılımında stratejik bir adım olacak.

Ankara’dan Viyana’ya direkt uçuş ile gerçekleştirilecek seyahat, hem zamandan tasarruf hem de iş programına maksimum verimlilik sağlıyor. Böylece Başkent firmaları, Avusturya iş dünyasıyla birebir görüşmelerde bulunarak, ihracat hacmini artırma ve yeni ticaret köprüleri kurma fırsatı yakalayacak.

VİYANA’NIN ÖNDE GELEN KURUMLARIYLA YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Etkinlik, Viyana Belediyesi, Viyana Ticaret Odası, Ticaret Bakanlığı Temsilcileri ve Avusturya Eyalet Sağlık Bakanlığı gibi önemli kurumların yanı sıra Avusturya’da yaşayan Türk iş insanlarının da katılımıyla gerçekleşecek. Zirveye ayrıca, Viyana’da iş ve siyaset çevrelerinde etkili olan Atilla Kurtoğlu da onur konuğu olarak katılacak.

ANKARA’DAN AVRUPA’YA AÇILAN KAPI

Başkent firmaları için bu zirve, yalnızca ticari bir buluşma değil; Avrupa pazarında sürdürülebilir iş birlikleri kurmak, ihracatı artırmak ve yeni yatırım ağları oluşturmak için eşsiz bir fırsat. Ankara’nın üretim ve hizmet gücü, bu zirvede Viyana üzerinden Avrupa’ya taşınacak.