Rusya’nın Ukrayna topraklarını istila etmesi ile dış ticarette yeni yollar ve ortaklar arama teşebbüsü arttı. Avrupa enerji pazarı adeta kilitlenince Rus gaz ve petrolü batı yönünün aksine doğuya yönelmeye mecbur kaldı. Aslında doğu’ya yakınlaşma on seneden fazla bir süreci kapsamakta. 2014’de Rusya Kırım’ı ilhak ettikten sonra Çin ile uzun vadeli enerji işbirliğine soyundu. Moğolistan sınırının kuzeyinde bulunan yeraltı kaynaklarını boru hatları ile Çin’e ihraç etme stratejisi adeta kurtuluş ol

Tabii ki petrol fiyatları, Moskova’nın Pekin ile ilişkileri ve yaptırımlar, Rus ekonomisinin görünümünü etkileyen en önemli dış faktörler arasında olduğu malum. Yaptırımların önemli ölçüde sıkılaştırılması Rusya'nın ekonomik gelişimini zayıflatacak. Bu bağlamda petrol fiyatlarında keskin ve uzun süreli bir düşüş, Rusya'nın hükümet finansmanını ve savaşma yeteneğini de önemli ölçüde kısıtlayacaktır. Çin ile Rusya arasındaki ilişkiler bozulursa Rusya'nın ekonomisi ciddi şekilde zarar görebilir zira Rusya son yıllarda Çin'e oldukça bağımlı hale geldi.

Savaş, Rus ekonomisinin uzun vadeli büyüme olanaklarını zayıflatırken üretimdeki artışlar da azaldı. Ulusal refah tehdit edilirken yine de su anda, maliyetler sürekli olarak artsa bile Rusya bunun için yeterli ekonomik kaynaklara sahip. Trump döneminde savaşın gidişatı konusunda büyük bir belirsizlik halen mevcut ve kalıcı bir barış anlaşması olasılığı uzak görünüyor, ancak bir ateşkesin veya çatışmaların hiç olmazsa bir aylığına durdurulmasını sağlamak ihtimaller dahilinde. Ateşkesin hemen sonrasında Rus ekonomisi üzerindeki etkiler, nihai çözüme ilişkin belirsizlik devam ettiği sürece sınırlı kalacağı varsayılmakta.

Eğer savaş sona ererse, Rusya savaş maliyetlerinin artık artmayacağından dolayı hükümet harcamalarındaki artışı durdurabilir. Ancak savaş çabasını sürdürmek için gereken harcamaların azalması da pek olası değil gibi gözükmekte, çünkü bu gelecekteki çatışmalar için kaynakların stoklanmasına ve yenilenmesine gideceği bir ihtimal. Bir senaryo hükümet maliyesini dengelemek ve ekonomik istikrarı sağlamak için diğer harcamaları kesebilmesi ile alakalı. Cephede artık yeni işgücüne ihtiyaç duyulmadığı için aşırı ısınmış işgücü piyasası soğurken hükümet açığı küçüldükçe ve enflasyonist baskılar azaldıkça ekonomik dengesizlikler hafifleyebilir. Daha düşük enflasyon satın alma gücünü destekleyecek ve daha uyumlu bir parasal duruşa izin verir.

Batı’daki endişe eğer kalıcı bir barış anlaşması sağlanamazsa, geçici ateşkes, Rusya'ya daha sonra savaşmak için ekonomisini yeniden inşa etme fırsatı vereceği. Rusya'nın yeniden silahlanma olasılıkları, yaptırımların kısmen kaldırılmasına- kısa bir süreliğine bile olsa - yol açan bir ateşkesi içeren senaryolarda fazlası ile düşünülmekte. Daha büyük ihracat gelirleri, yeni ekonomik tamponlar yaratıp ithalat kısıtlamalarının gevşetilmesi Moskova'nın daha fazla para biriktirmesine olanak tanıyacağı askeri-endüstriyel kompleksinin gelecekteki ihtiyaçları için kritik ithalat malları ve bileşenlerinin depolarını bulundurmak ve artırma manasına gelmekte.