ABD ile Venezuela arasındaki gerilim, Karayipler’de yaşanan operasyonla yeniden alevlendi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela’dan hareket eden ve uyuşturucu yüklü olduğu belirtilen bir teknenin vurularak etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Rubio, açıklamasını X sosyal medya hesabından yaparken, teknenin bir narko-terör örgütü tarafından işletildiğini ileri sürdü. Operasyonun Karayipler’in güneyinde gerçekleştirildiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump da Oval Ofis'teki konuşmasında, uyuşturucu taşıyan bir tekneyi vurduklarını duyurmuştu.

Oval Ofis: Amerika Birleşik Devletleri başkanının resmi çalışma alanıdır.

Marco Rubio X sosyal medya hesabından duyurdu:

"Trump'ın az önce duyurduğu gibi, bugün ABD ordusu, Venezuela'dan ayrılan ve uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan bir örgüt tarafından işletilen bir uyuşturucu gemisine karşı Güney Karayipler'de ölümcül bir saldırı düzenledi."