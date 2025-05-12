Ülkemizde, sanıyorum dünyanın birçok ülkesinde de ülke yönetimi söz konusu olduğunda bir biri ile karıştırılan iki temel unsur vardır. Bunlardan ilki devlet, bir diğeri ise hükümettir. Vatandaş bir isteği olduğu zaman bunu ülkeyi yönetenler yerine devletten talep eder.

Türk Dil Kurumu, devleti şöyle tanımlıyor: Devlet, toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlıktır. Devlet siyasal bir birliktir. Bunun için her şeyden önce devleti kuran bireyler arasında kültürel bir birlik gereklidir.

Hükümet ise bir devletin yönetimini üstlenen ve düzenli bir topluluğu idare eden sistem veya insanlar grubudur. Hükümetin geniş bir tanımında yasama, yürütme ve yargı organları da yer alıyor. Hükümet, aynı zamanda politikaların uygulandığı ve politikaların belirlendiği bir mekanizmadır.

Bu konularda yazılmış binlerce eser vardır. Ancak bunların içinde biri vardır ki, tüm dünya tarafından bu konuda yazılmış ilk eser olarak nitelendiriliyor. Platon, bilinen bir diğer adıyla Eflantun, antik çağ Yunan filozoflarından biridir. Rivayetler muhtelif olmakla birlikte, Milattan Önce 427 yılında doğdu kabul edilir. Platon’un klasik yapıtlarından biri olan Devlet’te, Hocası Sokrates’i konuşturduğu diyaloglarla adalet ve ideal devlet kavramlarını ele alıyor.



Devlet’te diyaloglar sırasında Sokrates, adalet kavramının anlamını ve adil insanın adil olmayana göre daha mutlu olup olmadığı sorguluyor. Atina’dan ve diğer şehir devletlerden yurttaşlarla birlikte, o dönemde mevcut yönetim şekillerinin niteliklerini değerlendiriyor ve bunlara karşılık çeşitli şehir dev modellerini sunuyor.

Platon’un, binlerce yıl önceden gelen bu eseri, günümüze dek değişime uğramadan gelmiş nadir eserler içinde yer alıyor.

Platon, ölüm yılı olan Milattan Önce 348 yılına kadar, hocası Sokrates ve öğrencisi Aristoteles ile birlikte, batı felsefesinin ve biliminin temellerini atan önemli bir düşünür.



Devlet adlı eseri dokuz ayrı kitaptan oluşuyor. Bana göre kitabın en can alıcı bölümlerini sekiz ve dokuzuncu bölümler oluşturuyor. Bu iki bölümde, devletlerin yönetim şekillerini yine tartışma ortamında ele alıyor.

Bunca girizgahtan sonra bu son bölümlerle ilgili, çeşitli kaynaklardan derlediğimiz geniş bir özeti sizlere paylaşmak istiyorum. İki güne böldüğüm bu bölümün ilk kısmında ideal devlet anlayışı ve ona yön verenlere ilişkin kısa bir özet sunacağız.

Platon’un ideal devlet anlayışında insan ile devlet bir tutuyor. Platon’a göre; devlet denilen mekanizma, büyütülmüş bir insandır. Platon, insanın ruh ve bedenden oluştuğunu, insan ruhunu da istekler, akıl ve irade olmak üzere üç bölüme ayırıyor. Platon devlet anlayışını da üç bölüme ayrıyor. Yöneticiler akla, savaşçılar devleti korumakla yükümlü olan kişiler, iradeye ve meslek sahibi sınıf ise ruhun istekler bölümüne tekabül ediyor.

Platon’a göre devlette bulunan bu üç kısım aklıyla, iradesiyle ve istekleriyle birbiri arasında çatışmaya girmeden, sağlıklı bir şekilde yaşamaları halinde ideal devlet meydana geliyor. Ona göre ideal devleti aristokratlar yönetmeli.



Platon, toplumun ya da aynı anlama gelen devletin, insanların arzularına bağlı olmadığını, tümüyle doğal bir oluşum olarak karşımıza çıktığını savunuyor. Toplumun sade, yalın yaşamını yitirmesi, yani gereksinimlerin, lüks tutkusunun artması iş bölümünün bozulmasına neden oluyor.

Platon, devleti başka deyişle toplumu, doğal olan iş bölümüne dayandırıyor, devleti canlı bir organizma gibi düşünüyor. Ona göre devletin her organı ancak bütün yapı içinde yaşamını sürdürebilir. Bu nedenle, birey toplum dışında var olamayacak; toplum da bireylerle var olacaktır.

Yazımızın yarınki bölümünde Platon siyasete dair yazdığı ideal devletini oluştururken, o güne kadar var olan yönetim biçimlerinin eksiklikleri onun ideal devlet kuramını şekillendirmesinde nelerin etkili olduğuna ilişkin görüşlerine yer vereceğiz. Ayrıca, devlet yönetim şekillerine ilişkin görüşlerini paylaşacağız.



Dilimize girmemiş olan ilk yönetim biçimi olan patriarşi’nin, timokrasi gibi kavramları yazımızın yarınki bölümünde bulacaksınız. Platon, yönetim biçimlerinin sayısı konusunda da tereddütlü davranıyor. İlk başlarda üçe ayırdığı yönetim şekillerini daha sonra beş ana grup halinde değerlendiriyor. Ancak bunların içinde yer alan patriarşi ve timokrasi gibi kavramlara ayrı bir yer veriyor.