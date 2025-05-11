Dünyadaki en saf sevgi Anne sevgisi. Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, sadece bir takvim yaprağında yer alan özel bir gün değil, aynı zamanda hayatımızın en kıymetli varlıklarına duyduğumuz minnetin ifadesidir.

“Dünyadaki en saf sevgi; Anne sevgisi” sözü, bu özel duygunun en yalın ve en doğru tarifidir.

Bir gün değil bir an bile yetmez aslında…

Yılın tek bir gününe bir anına sığmaz bir annenin hakkı. Çünkü bir annenin sevgisi, zamanı aşan bir kudrete sahiptir. O, bizi dünyaya getiren değil sadece; ilk sütümüz,ilk suyumuz, ilk doktorumuz, ilk şarkımız, ilk masalımız, ilk sığınağımız, ilk gülüşümüz, ilk düşüşümüzdeki destek, ilk kelimemiz, ilk aşkımız, ilk oyun arkadaşımız, ilk dert ortağımız, ilk gözyaşımızı silen eldir.

Anneler Günü’nü kutlarken bir çiçek ya da hediye veririz çoğu zaman. Oysa annelerin bize verdikleri, bir ömre sığmaz. Gecesini gündüzüne katıp büyüttüğü çocukları, suskunluklarla bastırdığı yorgunlukları, hiç söylemediği vazgeçişleri vardır bir annenin. Onlar anlatmaz, göstermez, sadece yaşatır.

Bir annenin kalbi, en sessiz çığlıkları bile duyar, hisseder söylenmese bile anlar. Gözlerinin içine baktığında kelimeye gerek kalmaz. Yemez yedirir, giymez giydirir. Sevgi dolu yüreğinde bin kitaplık sevgi saklıdır, ama tek cümleyle anlatır her şeyi:

“Yeter ki sen iyi ol.”

Bugün hayatta olan annelerin ellerini sıkı sıkı tutalım. Sımsıkı sarılarak sevdiğimizi çok sevdiğimizi söyleyelim. Hala arayabiliyorsak onları, seslerini duyabiliyorsak ne mutlu bize. Çünkü bir gün o ses sadece hatıralarda kalacak. Telefon numaraları telefonun rehber kısmında kalacak. Ve o zaman anlayacağız…

Annesizliğin en zor yanı, onsuz geçen günün ne çok acı veren bir duygu olduğunu…

Ve eğer anneniz artık yanınızda değilse; ona yazılmış bir dua, yüreğinizin en güzel köşesinden yükselen bir teşekkür olsun bugün. Çünkü adı “anne” olan o yüce varlık, bu dünyadaki en gerçek mucizedir. Ve biz, o mucizeyle büyüdük.

“Anne”

Bir gülüşün yetti bana,

Karanlık gecemde doğan sabaha.

Bir bakışınla büyüdüm,

Bir sözünle güldüm, hayata yürüdüm.

Sen sustun, ben anladım,

Kucağında dünyayı tanıdım.

Dizlerim kanarken düştüğümde,

Ellerinle değil, kalbinle sardın beni.

Uykusuz gecelerde gözlerin yandı,

Ben huzurla uyurken, yüreğin ağladı.

Söylemedin belki çoğu acını,

Ama ben hep duydum yüreğinin şarkısını.

Sen yoksan, içimde eksik bir yan,

Ama varlığınla tamam bu dünya.

Ne yazsam az, ne desem yetmez,

Çünkü anne, senin sevgin tarifsiz bir hece.

Bir gün değil, bir ömür kutlanmalı adın,

Çünkü sen;

Hayatın en güzel anlamı,

Sevginin en yalın tanımı,

Anne’sin…

Bugün, eli elimizde olan anneler için minnetle, yüreğimizde yaşayan anneler için hasretle… Adın ‘anne’ ise, yerin daima kalbin en derin yeridir.“Anneler, dünyadaki en değerli varlıklarımızdır. Her gün onlara minnettarlığımızı göstermek, onların bizlere sunduğu sevgiyi kutlamak için bir fırsattır.

Anneler Günü’nde, başta rahmetli annemin ve Şehit Annelerimiz olmak üzere; sabrın, şefkatin, özverinin ve fedakarlığın adı; hayatın yükünü omuzlayan kahramanlarımız, başımızın tacı sevgili annelerimizin, sevgili öğrencilerimizin, anne adaylarimizin Anneler Günü'nü kutluyorum ve tüm annelere sevgi ve saygılarımla, sonsuz teşekkürler…”

SONSÖZ:

Ve biliyoruz;

Senin sevgin, asla solmayacak.

Senin izini taşıyan kalpler oldukça, sen hep yaşayacaksın.