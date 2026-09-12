Bir matruşka düşünün. Dışarıdan baktığınızda tek bir bebek görürsünüz. Açarsınız, içinden bir başkası çıkar. Onu açarsınız, bir başkası… Her katmanın içinde başka bir katman vardır.

Vergi de biraz böyle.

Bir mağazaya girersiniz. Bir telefon görürsünüz. Etiketinde 230 bin lira yazıyordur. İlk gördüğünüz şey fiyattır. Ama fiyatın kapağını kaldırdığınızda vergi çıkar. Verginin kapağını kaldırdığınızda vergi adaleti…

Biraz daha açtığınızda gelir ve servet dağılımı…

Sonra enflasyon…

Ardından yoksulluk ve alım gücü…

En sonunda ise bütün bu katmanların ortasında duran asıl meseleyle karşılaşırsınız:

Güven.

Klasik matruşkanın sırrı, içindeki bebeklerin gittikçe küçülmesidir. Bizim matruşkada ise tuhaf bir şey oluyor. Açtıkça mesele büyüyor.

Önce bir telefon fiyatına bakıyoruz. Sonra vergiye, adalete, gelire, servete, enflasyona ve yoksulluğa… Ve en sonunda karşımıza ekonomi değil, doğrudan insan hayatı çıkıyor.

İşte bu yüzden vergi yalnızca Maliye’nin konusu değildir. Mutfağın konusudur. Çocuğun eğitimidir. Emeklinin pazarıdır. Gencin geleceğidir. Çalışanın maaşıdır. Ve biraz da devletle vatandaş arasındaki ilişkinin aynasıdır.

Örneğin 230 bin liralık bir akıllı telefonun vergisiz bedeli 112 bin 960 lira. Kültür Bakanlığı payı, TRT bandrolü, ÖTV ve KDV eklendiğinde toplam vergi ve kamu yükü yaklaşık 117 bin 40 liraya ulaşıyor.

Başka bir modelde 137 bin 999 liralık satış fiyatının vergisiz bedeli 67 bin 775 lira. Üzerine eklenen vergiler ve kamu payları yaklaşık 70 bin 224 lirayı buluyor.

Ekranda tek bir rakam görüyoruz ama o rakamın içinde birden fazla hikaye var. Ve bütün bunların üzerinde çok basit bir mesele duruyor: Bu yük kimin için ne kadar ağır?

Vergi aslında nedir? Devletin vatandaştan aldığı para mı? Evet, ama yalnızca bu değil. Vergi, toplumun ortak ihtiyaçlarını finanse etmek için yaptığı ortak katkıdır. Bu nedenle vergi ödemek bir yurttaşlık sorumluluğudur.

Fakat burada önemli bir ayrıntı var. Bu ilişki tek taraflı değildir. Vatandaş devlete karşı yükümlüyse, devlet de vatandaşa karşı sorumludur. Vatandaş vergisini verir; devlet hesabını verir. Vatandaş kurala uyar; devlet hukuku korur. Vatandaş fedakarlık yapar; devlet o fedakarlığın yükünü adil dağıtır.

Asıl mesele de burada başlar. Çünkü vergi toplamak başka şeydir, vergi adaleti başka.

Bir asgari ücretlinin cebinden çıkan bin lira ile çok yüksek gelirli bir insanın cebinden çıkan bin lira matematikte aynıdır; ama hayatta aynı değildir. Birinin bin lirası mutfaktır, diğerinin bin lirası belki yalnızca bir akşam yemeğidir. Adalet herkesten aynı miktarı almak değil, ödeme gücünü gözetmektir.

Türkiye’nin vergi yapısına baktığımızda bu sorgulama daha da önem kazanıyor. OECD verileri, Türkiye’de tüketim ve mal-hizmet vergilerinin (dolaylı vergiler) toplam gelirler içindeki ağırlığının OECD ortalamasının çok üzerinde olduğunu gösteriyor. Tüketim üzerinden alınan vergiler arttıkça yük alt gelir grubunun sırtına biner. Patron da KDV öder, işçi de. Verginin rakamı aynı olabilir ama yükü aynı değildir.

Matruşkanın bir kapağını daha açtığınızda karşınıza gelir ve servet dağılımı ile enflasyon çıkar.

Enflasyon teknik olarak bir vergi değildir ama vatandaşın hayatında en ağır görünmez yükü yaratır. Cebinizdeki paranın satın alma gücünü her gün biraz daha azaltır. İnsanın geleceğini planlama kabiliyetini aşındırır.

Bir sonraki katmanda ise yoksulluk vardır. Yoksulluk yalnızca cebinizde az para olması değil, seçeneklerin elinizden alınmasıdır. Pazarda fiyat etiketine bakıp almak istediğiniz ürünü sessizce sepette bırakmaktır.

Bir insan bütün gün çalışıyor, alın teri döküyor ve yine de ayın sonunu getiremiyorsa, orada artık yalnızca kişisel bütçe problemi değil, sistemik bir adalet problemi vardır. Aynı şey yıllarca emek verip bugün insanca yaşam standardından uzak kalan emekli için de geçerlidir.

Matruşkanın son kapağını açtığınızda karşımıza çıkan Bütçe Hakkı ve Güvendir.

Vatandaş yalnızca vergi vermekle yükümlü değildir; verdiği paranın nasıl toplandığını, nasıl harcandığını bilme ve denetleme hakkına da sahiptir. Kamu bütçesi devletin kişisel kasası değildir. Şeffaflık bir lüks değil, demokratik devletin temel şartıdır.

İnsanlar bugünün fiyatından çok yarından korkmaya başladıysa, kriz artık yalnızca ekonomik değildir; insani ve toplumsal bir krize dönüşmüştür.

Çözüm imkansız değildir. Doğrudan vergilerin payını artıran adil bir reform, şeffaf bir bütçe yönetimi ve sosyal devleti merkezine alan tercihlerle bu matruşka güven üreten bir sisteme dönüştürülebilir.

Çünkü vergi toplamak devletin yetkisidir; onu adil toplamak sorumluluğudur. Vergi ödemek vatandaşın görevidir; bütçenin hesabını sormak hakkıdır. Vergi yurttaşın borcuysa, adalet devletin borcudur. Ve bu borç ertelenemez.

SONSÖZ

Bütün hesapların ve bütçe tablolarının sonunda geriye tek bir soru kalır:

Biz insanımıza nasıl bir hayat bıraktık?