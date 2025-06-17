Hayatta bazı kelimeler vardır, yetersiz kalır anlatmaya çalıştığında. Bazı duygular vardır, sadece yaşanır, dile gelince eksilir, azalır, sığlaşır. İşte “baba” kelimesi de bu tarifsiz duygulardan biridir. Söylenince boğazda düğümlenir, yazıya dökülünce kelimelere sığmaz. Çünkü “baba” olmak sadece bir aile bağı değil, bir duruşun, bir sabrın, bir ömrü adama hikayesidir.

Çocukluk yıllarında belki çok da farkında olmadığımız o güçlü varlık, zaman geçtikçe içimize kök salar. Biz büyüdükçe, gölgesinde oyun oynadığımız o dağ gibi adamın aslında kaç fırtınaya tek başına göğüs gerdiğini anlarız. Ne kavgalarını anlatır, ne yorgunluğunu… Geceleri sessizce sabaha bağlayan, omzuna yük aldıkça biraz daha kamburu çıkan ama sesi hiç çıkmayan o adamdır baba.

Baba, bazen bir sözün ardında kalan destektir,“Hiç bir şeyden korkma”, “Baban yanında” derken aslında kendi cesaretini sana aşılayan bir rehberdir. Bazen sofraya bir dilim ekmek az gelmesin diye iştahını kaybeden, bazen yeni bir ayakkabı alırken kendi eskisini unutandır. O, adını bağırmadan, sevgisini şımartmadan ama sevgisini hiç eksiltmeden yaşatandır.

Dünyada kaç kişinin seni koşulsuz sevdiğini say desen, o listenin en başına yazarsın babanı. Çünkü hiçbir pazarlık yapmadan seni sen olduğun için sevendir o. Başarılarını gururla alkışlayan, hatalarında dimdik arkanda duran, düşsen bile kaldırmadan önce gözlerine bakıp “Kendin kalkmalısın”, “Sen yaparsın” diyen bilgedir. Çünkü baba olmak, sadece korumak değil, güçlendirmektir.

Ve gün gelir, onun elleri buruşur… Yürüyüşü yavaşlar, gözlerinin içindeki ışık biraz daha hüzünle parlar. Ama hala aynı gücü hissettirir sana, çünkü o artık sadece bedenle değil, anılarla, öğütlerle, dualarla yaşamaktadır.

Babalar Günü işte tam da bu yüzden yalnızca bir takvim günü değildir. O, yılda bir kez değil, her sabah hatırlanması gereken bir minnettarlığın, bir dua gibi edilen teşekkürün adıdır. Bugün, sadece ona hediye almak değil, çocukluğumuzdan bugüne uzanan o sessiz hikayeye saygı duymanın günüdür.

Bu vesileyle, yüreğini evlatlarına adayan, sevgisini cümlelerle değil emekle anlatan, her zaman bir adım geride durarak yüreğinde en önde yürüyen, her zaman çocuklarının yanında yer alan, manevi gücünü esirgemeyen, tüm babaların günü kutlu olsun.

SONSÖZ

“Baba olmak, adını sessizce yaşatmak, sevgisini davranışa, fedakarlığını zamana yazmaktır.

Ve bir evladın kalbindeki yerin, hiçbir kelimenin yetmediği, hiçbir zamanın silemediği bir duadır.

İyi ki varsın baba… Bugünümde, yarınımda, her duamda seninle büyüyorum.”

Babalar Günü’nüz kutlu olsun.

Sessiz kahramanlara, koca yürekli çınarlara selam olsun.