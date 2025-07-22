Real Madrid’e gittiğinden beri yalnızca performansıyla değil, sergilediği duruş, gösterdiği sabır ve olgun tavrıyla da dikkat çeken Arda Güler için yepyeni bir sayfa açılıyor. Henüz 20 yaşında olmasına karşın, Avrupa’nın en prestijli kulüplerinden birinde forma giyen genç yetenek için farklı bir ufuk açılıyor.

Yeni sezonda Arda, Santiago Bernabeu Stadı’nın büyülü atmosferini simgeleyen yemyeşil çimlerine ‘10’ numaralı formasıyla çıkacak. Bu, basit bir forma değişikliği değil; aksine, Real Madrid tarihinde yeri olan bir simgenin formasının, genç bir Türk oyuncuya emanet edilmesidir. Luka Modric’in vedasıyla boşalan bu efsanevi numara, yalnızca teknik değil, zihinsel bir liderlik vasfı da gerektiriyor. Ve kulüp yönetimi, bu sorumluluğun altından kalkabilecek en doğru ismin Arda olduğuna kanaat getirmiş durumda.

Bu tercihin yankıları İspanyol basınında da geniş yer buldu. Özellikle E-Noticies’in iddiasına göre, Real Madrid’in yeni teknik direktörü Xabi Alonso, Arda Güler’i takımın beyni olarak sahaya yerleştirmeyi planlıyor. Oyunun yönünü tayin edecek, pas trafiğini düzenleyecek ve gerektiğinde sonucu belirleyecek bir rol biçiliyor ona. Bu da Arda’nın yalnızca bir oyuncu değil, sistemin merkezindeki yapı taşı olacağı anlamına geliyor.

Arda’nın buraya gelişi kolay olmadı. Fenerbahçe’den yola çıkıp Real Madrid gibi bir kulüpte yer edinmek başlı başına zorlu bir serüvendi. İlk sezonundaki sakatlıklar, süre alamadığı haftalar, onun hevesini kırmadı. Aksine, kenarda dursa bile oyunu takip edişi, sahaya her an hazır oluşu, onun mental gücünü ve oyun aklını açıkça ortaya koydu. Disiplini, özgüveni ve istikrarı, bugün onu bu noktaya getirdi.

İspanya kariyerine 24 numarayla başlayan Arda’nın sonra 15 ve şimdi de 10 numaraya kadar uzanan bu yolculuğuna dikkatle bakmak gerek. Çünkü, 10 numara, sorumluluk isteyen, oyunu yönlendiren, karar anlarında sorumluluk almaktan kaçmayanlara verilir. Ve şu bir gerçek ki, Arda, bunu çoktan hak etti.

Xabi Alonso’nun futbol aklı ve genç oyuncularla olan iletişimi, Arda’nın gelişiminde belirleyici olabilir. Eğer Arda bu şansı doğru bir yönelimle kullanırsa, adı sadece Türkiye’de değil, dünya futbolunun saygın yıldızları arasında yer bulacak.

Şimdilik tek yapmamız gereken şey ise, onun bu yolculuğunu keyifle izlemek…

Kalın sağlıcakla…