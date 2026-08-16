Üniversite sınavı geride kaldı.

Sonuçlar açıklandı, tercihler yapıldı ve listeler gönderildi.

Şimdi gençlerin önünde sınavdan ve tercihten daha farklı bir süreç var:

Hayata başlama süreci…

Çünkü üniversiteye yerleşmek, bir yolculuğun sonu değil; yeni bir yolculuğun başlangıcıdır.

Belki başka bir şehir…

Belki bir yurt odası…

Belki ilk kez aileden uzak geçirilen günler…

Belki de ilk kez kendi kararlarını tek başına verme zorunluluğu…

Bir anne için çocuğunun üniversite kazanması yalnızca bir başarı değildir. Çocuğunun küçücük ellerinden tuttuğu günlerden, onu başka bir şehre uğurlayacağı güne kadar geçen yılların sessiz bir özetidir.

Bir gün çocuk büyür.

Kendi bavulunu hazırlar.

Kendi yoluna doğru yürümeye başlar.

İşte ebeveynliğin en zor taraflarından biri de budur:

Çocuğunu hayata hazırlarken, bir gün kendi yoluna gideceğini bilmek.

Sonuçlar açıklandığında bazı evlerde büyük bir sevinç yaşanacak.

Bazı gençler yıllardır hayalini kurduğu üniversitenin adını görecek. Bazıları ise beklediğinden farklı bir sonuçla karşılaşacak.

İlk anda üzülmek mümkün.

Fakat hayat çoğu zaman bize “Ne oldu?”

sorusundan çok,

“Şimdi ne yapacaksın?”

diye sorar.

Üniversite de biraz bunun için vardır.

Sadece meslek öğrenmek için değil; farklı düşünmek, araştırmak, sorgulamak, kendi kararlarını vermek ve insanın kendisini yeniden keşfetmesi için…

Bu yüzden başarıyı yalnızca puanla, sıralamayla ya da üniversite adıyla ölçmeyelim.

Diploma duvara asılır;

insanın hayata bıraktığı iz ise kalır.

Sevgili gençler…

Tercihler bitti.

Artık listenizi değiştiremezsiniz.

Şimdi sonucu beklerken hayatı bekletmeyin.

Kitap okuyun, ailenizle vakit geçirin, kendinizi dinleyin.

Çünkü çok yakında yeni insanlar, yeni şehirler ve yeni sorumluluklar sizi bekliyor.

Ve unutmayın:

Hayatın en önemli sorularının cevap anahtarı yoktur.

İnsan, cevabını yaşayarak bulur.

Bu nedenle sonuç günü yalnızca “Neresi geldi?” diye sormayalım.

Bir de şunu soralım:

“Orada nasıl bir insan olacaksın?”

Çünkü asıl mesele bir üniversiteye yerleşmek değil;

hayatın içine yerleşebilmektir.

Tercihler bitti.

Bir dönem kapandı.

Şimdi hayat başlıyor.