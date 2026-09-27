Bugün biraz Terazilerden konuşalım. Zaten Terazi burçlarının doğum haftalarındayız. Benim yükselenim de Terazi olduğu için, bu burcu anlatırken biraz daha fazla yorum yapabilirim diye düşünüyorum.

Bence Terazilerin en belirgin özelliklerinden biri eğlenceli olmaları. Kadını erkeği fark etmez, Teraziler genel olarak neşeli, sosyal ve hayatın keyfini çıkarmayı bilen insanlardır. Ortama girdiklerinde illa çok konuşmaları gerekmez ama bir şekilde ortamın havasına dahil olurlar.

Bir de konuşmayı çok severler. Sohbet etmek, yeni insanlarla tanışmak, bir şeyler anlatmak, karşısındaki insanı tanımaya çalışmak onların hoşuna gider. Flörtleşmeyi de severler. Zaten Terazi insanının o tatlı, biraz da cilveli hali çoğu zaman buradan gelir. Karşısındaki insanın ilgisini çekmekten, küçük imalarla sohbeti renklendirmekten keyif alırlar.

Ama Terazi deyince sadece eğlence ve flört akla gelmesin. Bu insanlar aynı zamanda ilişkilerinde denge ve uyumu önemser. Kavga, gerginlik ve gereksiz tartışmalar onları yorar. Her şeyi konuşarak çözmeye çalışırlar. Bazen de bu yüzden fazla düşünür, karar vermekte zorlanırlar.

Çünkü Terazi için mesele yalnızca “Ben ne istiyorum?” değildir. “Karşımdaki ne düşünüyor?”, “Bunu söylersem kırılır mı?”, “En doğrusu hangisi?” gibi sorular da kafalarında dolaşır.

Bir de Teraziler kolay kolay kötü niyetli olmaz. İnsanlara karşı güzel düşünmeye, ortamı bozmamaya çalışırlar. Ama bu, her şeyi sineye çektikleri anlamına gelmez. Çok sabrettikleri bir noktada bir anda uzaklaşabilirler. O zaman da ne olduğunu anlamak biraz zor olabilir.

Kısacası Terazi insanı; neşeli, konuşkan, sosyal, flörtöz ve eğlencelidir. Hayatına biraz hareket, biraz sohbet, biraz da tatlı karmaşa katmayı sever.

Benim yükselenim de Terazi olduğu için bunları yazarken bazı yerlerde “Evet, bu biraz ben” dediğimi de itiraf edeyim. :)