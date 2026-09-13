Yeni Bir Eğitim Öğretim Yılına Doğru



Eylül, yalnızca takvimde bir yaprak değildir.

Şehirlerin sesini değiştirir. Yazın ağırlaşan sokaklarına yeniden bir telaş gelir. Sabahın erken saatlerinde duraklarda genç yüzler çoğalır; kırtasiyelerin önünde çantalar, defterler, kalemler seçilir. Okul bahçeleri, uzun bir sessizliğin ardından yeniden çocuk seslerini bekler.

Eylül biraz da yeniden başlama cesaretidir.

Şimdi takvimler 13 Eylül 2026’yı gösteriyor. Yazın son günlerindeyiz. Yarın, 14 Eylül Pazartesi günü, okul kapıları yeniden açılacak.

Kimi öğrenci heyecanla girecek o kapıdan, kimi biraz çekingenlikle… Kimi yeni hedeflerin coşkusunu taşıyacak, kimi geçen yılın bıraktığı izlerle yürüyecek sırasına. Kiminin zihninde büyük hayaller, kiminin yüreğinde kimseye anlatamadığı küçük kaygılar olacak.

Fakat hepsinin ortak bir ihtiyacı var:

Görülmek, anlaşılmak ve kendisine inanılması.

Çünkü eğitim, zil çaldığında başlamaz.

Bir annenin çocuğu için kurduğu hayalle, bir babanın geleceğe dair umuduyla, bir öğretmenin öğrencisini gerçekten merak etmesiyle, bir gencin kendi kendine “Bu yıl daha iyisini yapacağım.” demesiyle başlar.

Belki de her eylülün bize hatırlattığı en kıymetli şey budur:

İnsan, yeniden başlayabilen bir varlıktır.



Eğitimi yalnızca sınavlardan, notlardan ve sonuçlardan ibaret görmek, insanı eksik okumaktır.

Bir öğrenci matematikte zorlanabilir; fakat müzikte kendini bulabilir. Bir başkası derslerde sessiz kalabilir; ama bir arkadaşının hüznünü herkesten önce fark edebilir. Kimi laboratuvarda, kimi sahnede, kimi bir kitabın sayfalarında kendi dünyasını kurabilir.

Bu yüzden çocuklarımızı birbirleriyle kıyaslamak yerine şu soruyu sormalıyız:

“Bu çocuğun içinde henüz keşfedemediğimiz ne var?”

İyi eğitim, bütün çocukları aynı kalıba sokmak değildir.

Tam tersine, her çocuğun kendi imkânını keşfetmesine yardımcı olmaktır.

Bir öğretmenin en önemli görevi bazen bilgi vermekten çok, öğrencisinin henüz kendisinde göremediği ihtimali ona gösterebilmektir.

Bunun için bazen tek bir cümle yeter:

“Sana inanıyorum.”



Elbette sınavlar önemlidir.

YKS ve LGS, öğrencilerimizin hayatında önemli eşiklerdir. Emek, disiplin ve sabır ister.

Fakat hiçbir puan, bir insanın bütün hikâyesi değildir.

Bir sınav sonucu, bir karne notu, bir sıralama… Bunların hiçbiri bir çocuğun geleceğini tek başına tayin edemez.

Hayat, tek bir sınavdan çok daha büyüktür.

Bu nedenle çocuklara yalnızca kazanmayı değil, kaybettiklerinde yeniden ayağa kalkmayı da öğretmeliyiz.

Çünkü insanı hayatta taşıyan yalnızca başarıları değil, başarısızlıklarından sonra yeniden başlayabilme gücüdür.



Bilim tarihimiz de bize bunun güzel örneklerini sunuyor.

Mardin’in Savur ilçesinden Nobel’e uzanan Aziz Sancar’ın hikâyesi, büyük başarıların ardında yıllar süren emeğin, sabrın ve merakın bulunduğunu hatırlatıyor.

Cahit Arf, matematiğe yalnızca bilimsel kavramlar değil, güçlü bir düşünme mirası bıraktı.

Oktay Sinanoğlu ise genç yaşta bilim dünyasında kendisini göstererek Türkiye’nin yetişmiş insan gücünün önemini hatırlatan isimlerden biri oldu.

Bu hikâyelerin ortak bir kelimesi var:

Merak.

Merak eden insan sorar.

Soran insan araştırır.

Araştıran insan üretir.

Üreten insan ise dünyayı değiştirebilir.



Yarın okul kapıları açıldığında yalnızca dersler başlamayacak.

Yeni hikâyeler başlayacak.

Bir öğrenci ilk kez söz alacak.

Bir başkası ilk kez sahneye çıkacak.

Bir diğeri laboratuvarda yaptığı deneyden heyecan duyacak.

Bir başka öğrenci belki de ilk kez:

“Ben bunu yapabilirim.”

diyecek.

İşte eğitim, biraz da o cümlenin kurulabilmesini sağlamaktır.

Çünkü okul yalnızca sınavlara hazırlayan bir kurum değildir.

Okul, hayata hazırlayan bir yerdir.

Bir ülkenin geleceği yalnızca büyük projelerde, teknoloji merkezlerinde veya yüksek binalarda kurulmaz.

O geleceğin ilk cümleleri çoğu zaman bir sınıfta yazılır.

Bir öğretmenin sözüyle…

Bir çocuğun sorusuyla…

Bir kitabın sayfasıyla…

Bir ülkenin gerçek geleceği, okul kapısından içeri giren çocukların zihninde ve yüreğinde başlar.

Eylül bu yüzden güzeldir.

Çünkü bize yeniden başlama fırsatı verir.

Hoş geldin Eylül.

Hoş geldin 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı.

Hoş geldiniz çocuklar.