Karşılıklı savrulan füze ve bomba düellosu bir ateşkesle sona erdikten sona şimdi de laf düellosu başladı, herkes ben kazandım diyor ve karşısındakinin yenildiğini iddia ediyor...

Günlerdir ortada görünmeyen ve ancak savaş bittikten, ateşkes sağlandıktan sonra sessizliğini bozan Molla Cuntasının Lideri Hamaney, İsrail ve Amerika'yla girdikleri savaşı kendilerinin kazandığını belirterek ''Amerikan rejimi, Siyonist rejimin tamamen yok edileceğini hissettiği için doğrudan savaşa girdi. Ancak bu savaştan hiçbir şey kazanmadı. Burada da İslam Cumhuriyeti kazandı ve karşılığında Amerika'ya sert bir tokat attı'' ifadelerine yer verdi. “Siyonist rejime karşı kazanılan zafer için herkesi tebrik ediyorum" diyen Hamaney, "Tüm iddialara rağmen Siyonist rejim neredeyse çöktü ve İslam Cumhuriyeti'nin darbeleri altında ezildi" ifadelerini kullandı.

Hiçbir geri adım içermeyen ve son derecede üst perdeden yapılan böyle bir zafer konuşmasına çok kızan Trump ise Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yaptığı "Savaşı kazandık" açıklamasına atıfta bulunarak, "Dün Ayetullah’ın 'savaşı kazandık, savaşı kazandık' dediği açıklamayı gördüm. Ve dedim ki, 'bakın, siz büyük inanç sahibi bir adamsınız, bu ülkede son derece saygı gören birisiniz. Gerçeği söylemeniz lazım.' İran perişan oldu, İsrail de perişan oldu. İkisi de hırpalandı ve bu savaşı bitirmek için harika bir zamandı." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca İran'ın nükleeri bir daha düşünememesi gerektiğini söyleyerek "Eğer İran'ın nükleer silah yapmaya yetecek kadar zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğu ortaya çıkarsa, hiç tereddüt etmeden İran'ı tekrar bombalarım. İran'ın düşüneceği en son şey nükleer silah geliştirmek olmalı." dedi.

Trump, yapmış olduğu bir sosyal medya paylaşımında ise savaşın son günlerinde İran’ın tam, hızlı ve eksiksiz bir toparlanma şansı bulabilmesi için yaptırımların kaldırılması ve başka bazı adımlar üzerinde çalıştığını iddia etti. Yaptırımların kan ağlattığını bildiğini ifade eden ABD Başkanı, daha sonra bu fikrinden vazgeçtiğini söyledi. Trump, "Ama hayır, bunun yerine öfke, nefret ve tiksinti dolu bir açıklamayla karşılaştım ve hemen yaptırım hafifletme çalışmalarını ve diğer girişimleri tamamen durdurdum." ifadelerini kullandı.

Trump paylaşımında Hamaney’in tam olarak nerede saklandığını biliyordum. İsrail’e de, dünyadaki en büyük ve en güçlü güç olan ABD Silahlı Kuvvetleri’ne de onun hayatını sonlandırma izni vermedim. Onu çok çirkin ve aşağılayıcı bir ölümden kurtardım ve “Teşekkürler Başkan Trump!” demek zorunda değil...

Peki, gerçekte kim kazandı?

Hangi tarafta can kaybı ve maddi hasar daha fazla?

Malum İran İsrail ve Amerika’nın taarruzu karşısında sadece füze ve dron saldırıları ile cevap verebilmişti.

Bu konuları bilen ve çok yakından takip eden Gazeteci Adelina Sfishta İran saldırılarının etkisi ile ilgili sayısal bir veri derlemiş sizinle de paylaşayım istedim:

İran'ın dron başarısı: İran 12 günlük savaş süresince, İsrail'e yaklaşık 1100 kamikaze dron ile saldırdı. 1 dron İsrail'de bir eve isabet etti. Ev boştu 1099 dron İsrail hava savunmasınca vuruldu İsrail Hava savunmasının başarısı yaklaşık % 99,9 İran'ın dron başarısı yaklaşık % 0,1

İran'ın balistik füze başarısı: 12 günlük savaş süresince İran toplam 631 balistik füze fırlattı Bu 631 füzeden 131 tanesi yolda düştü-kayboldu-vuruldu Sadece 500 balistik füze İsrail topraklarına ulaştı 500 balistik füzenin 243 tanesi boş arazilere yöneldiği için İsrail hava savunmasınca müdahale edilmedi. İsrail hava savunması 257 füzeye angaje oldu ve 221'ini düşürdü 36 İran balistik füzesi sivil yerleşim alanlarına isabet etti İsrail hava savunmasının başarısı % 86 İran'ın balistik füze başarısı % 5,7

İsrail ve Amerikanın can kaybı: İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarında, 13 Haziran 2025'te başlayan ve 12 gün süren çatışmalar sonucunda, İsrail Başbakanlık Ofisi ve Magen David Adom (MDA) tarafından açıklanan verilere göre 28 kişi öldü ve 1272 kişi yaralandı. Yaralıların 17'si ağır, 29'u orta, 872'si ise hafif yaralı olarak rapor edildi. Ayrıca, 400'den fazla kişinin psikolojik destek aldığı belirtildi.

Peki İran tarafında can kaybı ve hasar ne?

Öncelikle şunu söyleyeyim bu savaşta İran tarafı hava sahasında egemenliğini tamamen yitirdi. Ortada ne bir hava kuvvetleri ve ne de bir hava savunma sistemi kalmadı.

Can kaybına gelince; İran Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in saldırılarında 627 kişi öldü ve en az 4.870 kişi yaralandı. Bunların arasında 7-20 civarında en üst düzey komutan ve 4-12 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmiş görünüyor.

Ben böyle bir savaşta iki Genel Kurmay Başkanını ve bu kadar üst düzey askeri yetkilisini kaybeden başka bir devlet daha bilmiyorum

Ayrıca bu saldırılarda İran’ın askeri ve nükleer kapasitesine çok ciddi bir darbe vurulduğu, bir çok sivil tesisin de çok ağır hasar aldığı biliniyor.

Verileri karşılaştırdığımız zaman İran’ın çok ağır bir yenilgi aldığı yapmış olduğu, dron ve füze saldırılarından ise yıkıcı bir sonuç alamadığı ortada.

Bu durumda Molla Cuntasının Lideri Hamaney’in iç kamuayuna yönelik konuştuğu ve iktidarını koruyabilmek için yalan söylediği açıkça görülüyor.