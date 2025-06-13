Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve 67 saat sonra vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yerine pazartesi günü Büyükşehir Belediye Meclis’inde başkanvekilliği seçimleri yapılacak.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde yüzde %57,26 oy alan CHP’ni adayı Ferdi Zeyrek 46 yıl sonra Manisa ‘da Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Manisa’nın 17 ilçesinin 14’nü de CHP adayları Belediye Başkanı olmuştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde CHP’nin 54 üyesi bulunuyor.

CHP Genel Merkezi kaynaklarından alınan bilgiye göre, pazartesi güne yapılacak Başkanvekili seçimlerinde adayın kim olacağına CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in karar verecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa’dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, Belediye Meclis grubunu topladıklarını, başkanvekilliğine kimin getirileceği konusunda bir karar vardıklarını söyledi.

"EMANETİNİZ NAMUSUMUZDUR”

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılacak seçimlere ilişkin Özel şu açıklamayı yaptı.; "Arkadaşlar, biz dün Belediye Meclis grubumuzu topladık. Arkadaşlara ‘Sizin bu konudaki görüşlerinizi duymak isteriz’ dedik. Çünkü pazartesiye kondu. Ben de buradan ayrılacağım. Ardından Bayburt’a, oradan Üsküdar’a mitinglere gideceğim. ‘Görüşlerinizi duymak isteriz’ dedik. Herkes Ferdi Başkan’la anılarını anlattı. 58 arkadaşımız birden dediler ki, ‘Pazartesi günü biz sizden bir isim duyarız, emanetiniz namusumuzdur.

Kimi söylüyorsa partimiz, biz o arkadaşımızı seçeriz. Bugün ne isim konuşabiliriz, ne de herhangi bir talep söyleriz.’ Ki bütün arkadaşların birden değerlendirmesi, ‘Bu vakitten sonra Ferdi’nin hatırası önünde saygılı davranacak, ailesine sahip çıkacak, Ferdi’nin hayallerini gerçekleştirecek birine ihtiyaç var. Onu partimiz görevlendirir, biz sahip çıkarız’ dediler. Biz de teşekkür ettik. Gözyaşları içinde ve son derece duygulu bir toplantıydı zaten. İşin o kısmını arkadaşlar öyle çözümlemeyi tercih ettiler"

AKP ADAY ÇIKARMAYACAK

AKP Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Ferdi Zeyrek'in vefatı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacaklarını bildirdi. Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, Zeyrek'in vefatının derin üzüntüsünü yaşamaya devam ettiklerini belirtti.

Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı dileyen Turgut, şunları kaydetti:

"AK Parti Manisa Teşkilatı, milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle aldığımız ortak karar doğrultusunda, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmama kararı aldık. Aday çıkarmayacağımız bu seçimde, Cumhuriyet Halk Partisinin göstereceği adaya saygı duyacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Bu tutumumuz, Manisa halkının ortaya koyduğu iradeye olan inancımızın ve siyaseti rekabetten çok millete hizmet yarışı olarak gören anlayışımızın bir tezahürüdür. Yeni seçilecek başkan kim olursa olsun, tıpkı Ferdi başkan döneminde olduğu gibi, Manisa'mızın ve hemşehrilerimizin faydasına olacak her türlü projeye ve hizmete 'evet' demeye devam edeceğiz."

Siyasi çevreler AKP’nin bu jestini memnunlukla karşılarken, diğer yandan aynı duyarlılığı İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanvekili seçimlerinde nede göstermediği konusunda eleştirilerde bulunuyorlar.