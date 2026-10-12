Türkiye’de kamu kaynaklarının kullanımı, siyasi etik ve hesap verebilirlik tartışmaları sürerken Norveç’ten gelen bir istifa haberi, iki ülkenin yönetim anlayışını karşılaştırmak için çarpıcı bir örnek oluşturuyor.

Bir tarafta fon işlemleri üzerinden gündeme gelen milyarlarca liralık iddialar, bürokratların mal varlıklarına ilişkin tartışmalar ve belediyelerde ortaya atılan gayrimenkul iddiaları… Diğer tarafta ise konut hakkına ilişkin kuralları yanlış yorumladığını söyleyerek görevinden ayrılan bir Meclis Başkanı…

Asıl mesele, bir ülkede hiç hata yapılmaması, diğerinde ise sürekli hata yapılması değil. Asıl mesele, hata ya da usulsüzlük iddiası ortaya çıktığında siyasi sorumluluğun nasıl üstlenildiği ve kamuoyuna nasıl hesap verildiğidir.

Norveç siyasetinde Eva Kristin Hansen’in Meclis Başkanlığı görevinden ayrılması, siyasi etik ve kamu kaynaklarının kullanımı konusunu gündeme taşıdı.

Norveç yasalarına göre milletvekillerinin konutları parlamentodan 40 km uzaklıkta ise, ücretsiz konut hakkı tanınıyor. Hansen’in evinin parlamentoya yaklaşık 29 kilometre uzaklıkta olduğunun ortaya çıkınca ortalık karışıyor. Televizyonlarda ve gazetelerde haber oluyor ve konut hakkından yararlanma koşullarını tartışmalı hâle getiriyor.

Norveç Meclis Başkanı Hansen, kuralları yanlış anladığını ve bilinçli olarak usulsüzlük yapmadığını savunuyor ve Norveç halkından özür dileyerek Meclis Başkanlığı görevinden ayrılıyor.

Burada dikkat çekici olan, meselenin yalnızca 11 kilometrelik bir mesafe hesabından ibaret olmamasıdır. Tartışmanın merkezinde, kamu görevinin getirdiği sorumluluk ve kamu kaynaklarından yararlanırken kurallara uyma zorunluluğu bulunuyor.

Türkiye’ye baktığımızda kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili tartışmaların çok daha büyük rakamlar üzerinden yürüdüğünü görüyoruz.

Fon işlemlerine ilişkin milyarlarca liralık iddialar, görevden alınmasına rağmen konutunu yıllarca boşaltmayan belediye başkanları, bazı kamu görevlilerinin mal varlıkları hakkında gündeme gelen haberler ve belediyelerdeki gayrimenkul tartışmaları, kamuoyunun gündeminde önemli yer tutuyor.

Ancak burada bir ayrım yapmak zorundayız: Hakkında iddia bulunan herkes suçlu ilan edilemez. İddiaların bağımsız biçimde soruşturulması, delillerin ortaya konulması ve hukuki sürecin tamamlanması gerekir. Kamu görevlilerinin mal varlığının yüksek olması da tek başına suç işlendiğini kanıtlamaz.

Bununla birlikte, toplumun sorduğu soru son derece açık: Kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili ciddi iddialar ortaya çıktığında, soruşturmalar ne kadar şeffaf yürütülüyor? Siyasi sorumluluk üstleniliyor mu? Kamuoyu, iddiaların nasıl sonuçlandığını öğrenebiliyor mu?

İşte Türkiye ile Norveç arasındaki karşılaştırmanın anlamı burada ortaya çıkıyor.

Bir siyasetçi, yaptığı işlemin yalnızca hukuka uygun olup olmadığını değil, toplumun vicdanında nasıl karşılık bulacağını da düşünmek zorundadır.

Hukuken suç teşkil etmeyen bir davranış bile siyasi etik açısından tartışma yaratabilir. Böyle durumlarda açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik, kamu güveninin korunması açısından önem taşır.

Norveç örneğinde tartışma, konut hakkının hangi koşullarda kullanılabileceği üzerinden gelişti. Türkiye’de ise kamu kaynakları, ihale süreçleri, fonlar, mal varlığı ve siyasi nüfuz iddiaları sık sık gündeme geliyor.

Bu konuların ölçeği farklı olsa da ortak nokta aynı: Kamu görevi, kişisel çıkar sağlama aracı olarak görülemez. Kamu kaynakları, yönetenlerin değil, toplumun ortak varlığıdır.

Siyasi etik, yalnızca seçim meydanlarında verilen sözlerle değil, zor sorular sorulduğunda gösterilen tutumla ölçülür.

Norveç’te yaşanan olaydan çıkarılması gereken ders, her iddia karşısında herkesin mutlaka istifa etmesi gerektiği değildir. Böyle bir yaklaşım, hukuki incelemenin ve delillerin önemini göz ardı eder.

Ancak kamuoyunun güvenini zedeleyen ciddi bir durum ortaya çıktığında, yöneticilerin sorumluluktan kaçmak yerine açıklama yapması, bağımsız denetime açık olması ve gerektiğinde siyasi sorumluluk üstlenmesi beklenir.

Türkiye’de ise tartışmalar çoğu zaman karşılıklı suçlamalarla sınırlı kalıyor. İktidar ve muhalefet, birbirlerinin iddialarını gündeme taşırken aynı şeffaflık ve hesap verebilirlik ölçüsünü kendilerine de uygulamalı.

Çünkü siyasi etik, yalnızca rakibin yanlışını göstermek değildir; kendi tarafının yanlışına karşı da aynı duyarlılığı gösterebilmektir.

Ekonomik sıkıntılarla mücadele eden, vergisini ödeyen ve kamu hizmetlerinin karşılığını bekleyen vatandaşın beklentisi karmaşık değil.

Kamu parasının nereye harcandığını bilmek, kamu görevlilerinin kararlarının denetlenmesini istemek ve ortaya çıkan iddiaların sonuçlandırılmasını beklemek, vatandaşın en doğal hakkıdır.

Norveç örneği, siyasi sorumluluğun kamu güveni açısından ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Türkiye’de de ihtiyaç duyulan şey, iddiaların büyüklüğüne göre değişen bir anlayış değil; herkes için geçerli, tarafsız ve tutarlı bir hesap verebilirlik sistemidir.

Norveç’te tartışma 11 kilometrelik mesafeyle başladı. Türkiye’de ise vatandaşın beklediği, milyarlarca liralık iddiaların aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi.

Aradaki asıl mesafe kilometrelerle değil, kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışıyla ölçülüyor.

Norveç’te 11 kilometre, Türkiye’de milyarlar!