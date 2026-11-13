Ne garip, değil mi? Bir an göklere çıkarılan, herkesin takdir ettiği, sizin de imrendiğiniz, örnek alıp izinden gittiğiniz insanlar; memleketleri, tahsil hayatları, aile yapıları, arkadaşları, kariyerleri, yaşamları, buluşları ve rekorlarıyla herkesin beğenisini kazanırken görevleri esnasında yaptıkları icraatlar nedeniyle, bilmeden yaptıkları veya amirlerinin emirleriyle gerçekleştirdikleri, hatta az da olsa bilerek şahsi menfaatleri için yaptıkları hatalar sonucunda yerden yere vuruluyorlar.

Ne tahsillerinin ne yaptıkları icraatlarla ülkeye kazandırdıklarının ne ailelerinin ne de arkadaşlarının hiçbir önemi kalıyor. Yerden yere vuruluyorlar. Bence her şeyden önemli olan insanın itibarı sıfırlanıyor, insan içine çıkacak yüzü kalmıyor.

Fon olayında, bazılarının etkileri ve yardımlarıyla aşırı menfaatler sağlayan insanlar, milyonlarca insana zarar verdiklerini biliyorlar mıydı? Bence bu çok önemli.

Fonda, “Şu firma çok kâr dağıtıyor.” dediklerinde parası olan insanların o firmalara parasını yatırıp kazanmak istemesi normaldir. Binlerce insan para kazanmak için parasını bu şekilde değerlendirmiş, çok büyük paralar da kazanmıştır. Çünkü bu olay, yıllardan beri devam eden ve bu yolla zengin olan binlerce insanı ilgilendiren bir olaydır.

Fona parasını yatırıp para kazananları ben suçlamam. Çünkü borsada işlem gören Koç, Sabancı, İş Bankası gibi firmaların hisse senetlerini alanlarla BDDK'nin izniyle kurulan ve SPK denetiminde faaliyet gösteren firmaların hisse senetlerini alanlar arasında bence fark yoktur. Hepsi aynı düşünceyle parasını değerlendirmek için fona yatırım yapmıştır.

Burada, bilerek ve kasten insanların paralarını yıllar önceki banker olaylarında olduğu gibi toplayıp kaçanlara çok büyük cezalar vermek lazım. Çünkü insanların zaaflarından istifade edip kul hakkından, yetim hakkından korkmayan, para hırsına bürünmüş bu ahlaksızlar yalnızca para sahiplerine değil, ülkeyi yöneten iktidara da çok büyük darbe vurmuşlardır. Yüzlerce bürokrat da telafisi imkânsız zararlara uğramıştır.

Ucu bakana dayanan yolsuzluklarda Sayın Bakan'ın kandırıldığını düşünüyorum. Çünkü çok para kazanan bir insanın yemesi imkânsız olan miktarda para kazanmasının mantığını anlayamıyorum.

Emekli bir insan olarak hayatım boyunca çocuklarıma haram para yedirmedim ve onlara da helal para kazanmanın önemini anlattım. Çok şükür, hiçbir zaman aşırı param olmadı fakat hiçbir zaman da geçim sıkıntısı çekmedim. Herkese yardım ederek bu güne geldim. Bundan sonra da para hiçbir zaman önemli olmayacak. Nefes aldığım sürece iyilik yapmaya devam edeceğim; kadir bilenlere, adam gibi adam olanlara...

İzmir Aliağa'da faaliyet gösteren demir-çelik fabrikasında bir kaza oldu. Kaza, isminden de anlaşıldığı gibi irade dışında gerçekleşen, beklenmedik ve istenmedik olaylardır. Çok üzüldüğüm 18 genç çalışanın hayatını kaybetmesi kamuoyunda da büyük tepki gördü.

İşveren, basın yayın organları tarafından yerden yere vuruluyor. Kimse bu firmanın Türkiye ekonomisine katkısını, sahibinin ödediği vergileri, binlerce işçi çalıştırdığını, yurt dışına yaptığı ihracatı ve başarılarını konuşmadı. Kazanın çalışanların hatası sonucunda olup olmadığına bakmadan televizyon kanallarında Habaş suçlu ilan edildi.

Habaş'ın çok önemli bir işçisini, bir makine mühendisini kaybettiğini ve bundan çok büyük üzüntü duyduğunu kimse düşünmedi. Sanki işveren fabrikasında bu kazayı isteyerek yapmış ve işçilerin ölümüne sebep olmuş gibi değerlendirildi. Bence bu çok yanlış.

Bu olayda maddi olarak en büyük zararı işveren gördü. Hem malı zarar gördü hem de işçilere vereceği tazminatlarla büyük maddi kayba uğradı.

İşçi kazalarında işverenleri suçlamak yerine devletin en önemli önceliği işçi eğitimi olmalı. Belirli bir eğitim almadan işçi istihdamı engellenmelidir. Bu kadar çok öğretim üyesi bulunamayan üniversite yerine meslek liseleri veya kurslar açılarak kalifiye işçi yetiştirilmesi sağlanmalıdır. Bu eğitim kurumlarında matematiğe önem verilmelidir. İnsanların muhakeme gücünü kuvvetlendirmek ve kalifiye eleman yetiştirmek için eğitim, eğitim, eğitim diyorum.

Bu akşam Türk Millî Futbol Takımı, Belçika Millî Futbol Takımı ile rövanş maçına çıkıyor. Başarılar diliyorum.