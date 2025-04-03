Bir de baktım bayram bitivermiş. Günler yıldırım hızıyla geçiyor sanki. Dün gelmiş gibiyiz bir hafta olmuş. Bir hafta sonra da Bodrumdan Ankara'ya dönüyoruz. İnsanoğlu kuş misali ,bir orada bir burada. Ömür geçiyor ,ömür bitiyor. Şu fani dünyada bıraktığın eserler kalıyor. İnsan, dünyaya yalnız gelip yalnız gidiyor. Her şey burada kalıyor. Mal, mülk Allah'ın olduğunu o zaman anlıyorsun. İyilikler seninle geliyor.

Volkan Konak aramızdan ayrıldı. Vefatına kadar hiçbir şey bilmiyorduk. Kendi köyünden 50 çocuğu okuttuğunu öldükten sonra öğrendik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Nurlar içinde uyusun yaptığı iyiliklerle gitti. Ne mutlu arkasından dua edecek, yüzlerce insan bıraktı. Volkan Konakta eserleriyle ölümsüzleşti. cennete gitti.

Yaratan bizlere akıl vermiş, fikir vermiş nasıl yaşamamız gerektiğini gösteren kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim-i göndermiş. Bence biz çok şanslı kullarız. Kuran-ı Kerim'i adam gibi okuyup anlayıp anladığımız doğruları yakınlarımıza anlatarak yaşamamız gerekiyor. Makam mevki sahibi, olanlar ne oldum demeden ne olacağım dememeli. Allah'ın emirlerini yapmalıdı.r Sık sık empati yapıp bu yaptığım bana yapılsa diye düşünüp, ona göre insanlara davranmalıdır. Huzur, mutluluk ve saadet oradadır. Allah'ım bizi iyilerle hemhal eyle. Zalimlerden Allah'tan korkmaz kuldan utanmaz. İnsanlardan uzak kıl, onları sana havale ediyorum. Sen ne yaparsan iyi yaparsın onlara akil fikir ver yaptıkları kötülükleri yanlarına bırakma sürüm sürüm süründür.

Bayramda havalar serin ve yağışlı geçti. Her gün yağmur yağdı, birazcık aklı olanlar tabiata bakınca Allah'ı görüyor. Yağmur yağıyor, tabiat uyanmaya başlıyor. O yapraklar o çiçekler nasıl açıyor. Görünce ana rahmine düştüğümüzü hatırlatıyor. Bizi yaratan Allah'ımız bütün dünyayı da yarattığını bizlere gösteriyor. Burada gözleri kalpleri açık olanlar, bunu çok rahat bir şekilde görüyor. Allah'ın büyüklüğünü anlıyor yaşamını ona göre düzenliyor. Kötülüklerden sakınıyor yarın huzura çıkacağını düşünüp. iyilikte yarışıyor. Allah beni ve arkadaşlarımı iyilikte yarışanlardan eylesin.

Dün GS- BJK derbisi vardı, hakem yabancı olsa ancak bu kadar az hata yapardı. Maçı BJK kazandı ,şans yanlarında idi. Bana göre çok iyi oldu, rekabet arttı. Puan farkı azaldı geçen sene kafa kafaya bitti. GS şampiyon oldu, şimdide bir maç dahi kaybetse GS şampiyon oluyor. Onun için GS rahat rakipler puan kaybetmemeye çalışmalılar. Yarın Ziraat Türkiye kupası maçı var. FB-GS karşı karşıya gelecek FB bu kupayı pek değerli bulmuyor. Şampiyonlar ligini daha çok önemsiyor. Tabiki GS'de şampiyonlarını daha çok önemsiyor. Şampiyonluk ihtimali azalan BJK ve Trabzon'dan birinin Ziraat Türkiye kupasını kazanmasını ben çok istiyorum. Avrupa kupalarında bizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cennet vatanı en iyi onlar temsil ediyorlar. Ülke puanına en çok onlar hizmet ediyor puan kazandırıyor.