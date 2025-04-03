Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olağanüstü kurultayına geri sayım devam ederken, parti içindeki siyasi dengenin nasıl şekilleneceği merak konusu. Son dönemde, CHP içindeki ayrışmanın artması ve parti liderliği konusunda yaşanan tartışmalar, kamuoyunun dikkatini bir kez daha eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası geri dönüşüne çevirdi.

Kılıçdaroğlu'nun Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e yaptığı son açıklamalar, "Ben kurultayda aday değilim demedim" ifadeleriyle, sürece dair yeni bir tartışma başlattı.

Bunu fırsat bilen CHP karşıtı yazarlar spekülasyon yapmaya başladı:

"Kemal Kılıçdaroğlu siyaset sahnesine dönüş sinyalleri veriyor."

"Çanlar Özgür Özel için çalmaya başladı."

"Kılıçdaroğlu, 'Kurultayda aday değilim demedim.'"

"Arkadan hançerlendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Delege beni isterse genel başkanlığa hayır demem.'"

"Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı için 60 delege imza verecek."

Olağanüstü kurultay öncesi, CHP içinde de farklı kesimler tarafından çeşitli iddialar öne sürülmeye başlandı. Kılıçdaroğlu’nun delegelerden destek almaya başladığı, hatta 60 kadar delegenin onun adına imza vereceği söyleniyor. Parti içinde ona yakın olduğu bilinen 40-50 kadar milletvekili bulunuyor. Bu isimlerin, özellikle geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını desteklemedikleri biliniyor.

Buna karşın, mevcut Genel Başkan Özgür Özel, partiyi yeniden toparlamak ve yerel seçimlerdeki başarıyı devam ettirmek amacıyla önemli adımlar atıyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun olası bir adaylığı, parti içi dengeleri yeniden sarsabilir.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLUR MU?

CHP içinde etkin olan ve CHP’nin tarihini yazmış eski bir milletvekiline sordum:

"Pazar günü yapılacak kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu aday olur mu?"

Bakanlık yapmış eski bir CHP milletvekili, bu konuda dikkat çeken bir yorum yaptı. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusundaki spekülasyonlar hatırlatıldığında, Mansur Yavaş’ın Ekrem İmamoğlu’na destek verirken kullandığı şu sözleri hatırlattı:

"Ben Ekrem Başkanımıza yapılan bu haksızlığı kabul etmiyorum. Tüm bu hukuki ve siyasi sürecin her dakikasında Ekrem Başkanımızın yanında olacağımı, böylesine hukuksuz bir süreçte daha önce üçlü masada ifade ettiğim 'Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim' kararımı, bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar askıya aldığımı da kamuoyuna ilan ediyorum."

MANSUR YAVAŞ’IN BAŞARILI SINAVI

Eski milletvekili, "Mansur Yavaş bu süreçte iyi bir sınav verdi. Bu, bir karakter sınavı ve iyi CHP’li olma sınavıdır. Mansur Yavaş bu iki sınavdan da başarıyla geçmiştir. Bu tavır herkese örnek olmalıdır. Partisine bağlı olan kişi bu aşamada adaylığı düşünmemelidir. Kendisini gönülden kutluyorum"” dedi.

TEK GÜNDEMLİ KURULTAY

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimli kurultay çağrısı yaptığı için Genel Başkan, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği seçimi yapılacak. Olağanüstü kurultay, genel başkanın belirlediği gündemle toplanabilecek ve başka bir konu görüşülemeyecek. Özel, genel başkanlığa yeniden aday olarak, delegenin güvenini tazelemeye talip olduğunu vurgulamıştı. Seçimli kurultayda isteyen partilinin de genel başkanlığa aday olabileceğini de belirtmişti.