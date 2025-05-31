Ankara Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Bahçeli "Her şeyin bir vakti vardır. O vakit hızla yaklaşmaktadır.

Toprağımızda izi olmayanların, tohum tohum saçılan emekleri inkar edilenlerin bugünlerde maske takıp MHP'yi haksız şekilde suçlaması şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlıktır. Gerçekten her şeyin bir vakti vardır. O vakit hızla yaklaşmaktadır. O vakit Türkiye Yüzyılıyla simgelenmekte, yeni bir milli kimlik ve kardeşlik asrıyla tebarüz etmektedir. Şehitlerimizin kutlu emanetleri başımızın üzerinde kalbimizin derinliklerindedir.” Demiş...

Bol hamaset sosu ile milli kimliğimizi tartışmaya açmaya çalışan bu konuşma Türk Milliyetçilerini derinden rahatsız etmiştir...

Bakın: Koltuğunu koruma kaygısı ile bebek katilinin ocağına düşüp, bir terör örgütü ile barış ve çözüm peşinde dolanan Bahçeli şimdi de milli kimliğimizi tartışmaya açmaya kalkışmaktadır!

Zat-ı alilerine buradan soruyorum: Efendi, eski milli kimliğimizin nesi varmış, ne hata ne eksik buldun da yeni bir milli kimlik arayışına giriyorsun?

Bizim milli kimliğimiz bellidir; Türk’üz!

Bu milli kimliğin neresi sizi rahatsız etti de yeni bir milli kimlik arıyorsunuz?

Kurtuluş savaşı ve kuruluş sürecini büyük bir başarı ile yöneten kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Türk kimliğini açık ve net olarak tanımlamış; “Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir”, “Türkiye halkı, irken veya dinen veya harsen birleşik ve yekdiğerine karşı hürmet ve fedakârlık hisleriyle dolu ve mukadderat ve menfaatleri ortak olan bir toplumsal hey'ettir” demiş.

Siz bu tanımın neresini beğenmiyor, yeni milli kimlik falan diyerek neresini tartışmaya açmaya kalkıyorsunuz?

Yoksa artık DEM Partinin, 25-26 Mayıs tarihlerinde düzenlediği Demokratik Yerel Yönetimler Ara Dönem Toplantısı’na ilişkin bir bildirgede açıkladığı “Tekçiliğe dayalı birinci yüzyılın kodları, halklara her dönem boyunca acı ve yıkım yaşatmıştır. Yaşanılan acıların ve yıkımların son bulması adına, 27 Şubatta Sayın Abdullah Öcalan tarihi bir sorumluluk üstlenmiş ve asrın çağrısını gerçekleştirmiştir. Bu çağrıyla Türkiye’ye, demokratik ulus paradigması temelinde yeni bir dönüşümün imkanı da sağlanmaktadır. Demokratik ulus paradigması; Türkiye’nin çok kimlikli, çok dilli ve çok inançlı toplumsal yapısının eşit, özgür ve bir arada yaşamının teminatıdır.” görüşüne mi itibar ediyorsunuz?

Buradan açıkça sormak istiyorum:

Artık Türk’üm, Türkçüyüm, Türk Milliyetçisiyim demek bundan böyle yasak mı olacak?

Yeni Milli kimlik derken milli kimliğimiz için bu kadar tehlikeli bir konuyu gündeme taşırken tam olarak neyi kast ediyorsunuz?

Türk Milletinin ve Türk Milliyetçilerinin Türk Milliyetçiliğini temsil ettiğini iddia eden Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminden ve özellikle de Genel Başkan Devlet Bahçeli’den net bir açıklama duymaya hakkı vardır, kimsenin kafaları bulandırma hakkı bulunmamaktadır...

Sevgili okurlarım milliyetçi ideoloji aydınlanma devrimi sonrasında kurulan hümanist yani insan merkezcil dünya düzeninde hangi insanların hangi coğrafyada egemenlik hak ve özgürlüklerine sahip olacağını belirleyen asli ideolojidir.

Milliyetçi ideoloji bir milletin egemenlik hak ve özgürlüklerini savunmak demektir...

Dünya da bir çok halk vardır, ancak ve ancak savaşarak milli egemenlik hak ve özgürlüklerini elde edebilen halklar milletleşir ve bunlara millet denir.

Türkçülük ya da Türk Milliyetçiliği ise Türk Milletinin egemenlik hak ve özgürlüklerini savunma anlamına gelmektedir.

Türk Milleti kurtuluş savaşını kazanarak egemenlik hak ve özgürlüklerini elde etmiştir. Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir” ifadesi de bu yaklaşımı ve gerçekliği ortaya koymaktadır. Kürtler dahil bu ifadeden rahatsız olanlar bu ifadenin neresinden rahatsız olduklarını net bir şekilde açıklamalıdırlar.

Şunu da söylemeden geçmeyeyim; eğer Türk Milliyetçisi olarak bilinip, kabul edilen bazı politikacı ya da siyasi partileri Mustafa Kemal Atatürk tarafından inşa edilmiş milli devlet ve milli kimliği yıkmak için bir koçbaşı olarak kullanmayı hayal edenler varsa bunlar açıkça bir ham hayal içindedirler, Türk Milliyetçileri bunu yemez...