Mayıs ayının son haftası, bilim ve teknoloji dünyasında çarpıcı gelişmelere sahne oldu. U

Uzay araştırmalarından yapay zekâya, enerji dönüşümünden biyoteknolojiye kadar birçok alanda önemli adımlar atıldı. İşte haftanın öne çıkan bazı başlıkları:

1.⁠ ⁠Tesla’dan Devrim Niteliğinde Pil Teknolojisi: Lithium-Air Bataryalar

Elektrikli araçların yaygınlaşmasındaki en büyük engellerden biri olan batarya menzil sorunu, Tesla’nın tanıttığı yeni Lithium-Air piller ile ortadan kalkabilir. Tesla CEO’su Elon Musk’ın yaptığı açıklamaya göre, yeni bataryalar, geleneksel Lithium-ion pillere göre yaklaşık 5 kat daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip. Bu durum, elektrikli araçların tek şarj ile 2000 kilometre gibi oldukça uzun mesafeleri rahatlıkla kat etmesini mümkün kılacak.

2.⁠ ⁠Güneş Patlamaları Elektrik Kesintilerine Neden Olabilir

NASA’nın Güneş’i takip eden teleskobu, Güneş patlamasının görüntüsünü yakaladı. Bu tür patlamalar, Dünya’daki elektrik şebekelerini etkileyerek kesintilere yol açabilir.

3.⁠ ⁠TÜBİTAK Bilim Ödülleri Başvuruları Uzatıldı

2025 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri kapsamında başvurular 16 Haziran 2025 tarihine kadar uzatıldı. Bu ödüller, Türkiye’de bilime önemli katkılarda bulunan bilim insanlarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

4.⁠ ⁠Geleceğin Eğitimi Zirvesi 2025 İş Dünyasını Buluşturdu

Cumhuriyet Vakfı ve TÜSİAD işbirliğiyle gerçekleştirilen Geleceğin Eğitimi 2025 Zirvesi, eğitimde dijitalleşme, yapay zekâ destekli öğrenme ve sürdürülebilir eğitim politikaları gibi konuları masaya yatırdı. Zirvede, iş dünyasının önde gelen isimleri ve eğitim uzmanları bir araya geldi.

5.⁠ ⁠DevSecOps Days İstanbul Etkinliği Teknoloji Uzmanlarını Ağırladı

Bilişim Teknolojileri (BT) Derneği öncülüğünde düzenlenen “DevSecOps Days İstanbul” etkinliği, dünyanın farklı yerlerinden birçok teknoloji uzmanının katılımıyla Borsa İstanbul’da devam ediyor. Etkinlikte, yazılım güvenliği ve operasyonel süreçler ele alındı.

Sonuç:

Bu hafta, bilim ve teknoloji alanında atılan adımlar, insanlığın bilgiye olan açlığını ve evreni anlama çabasını bir kez daha gözler önüne serdi. Uzayın derinliklerinden laboratuvarlara kadar uzanan bu keşifler, geleceğe dair umutlarımızı ve merakımızı canlı tutuyor.