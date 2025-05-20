Bebek katili İmralı’daki ininden ses verip “yeni bir sözleşme yapalım” derken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’de “hadi bir komisyon kuralım” çağrısı yaptı…

Bahçeli; komisyon 16 siyasi partinin temsilcilerinden bir araya getirilecek 100 üyeden oluşmalı, TBMM'de temsil edilen her siyasi parti en az bir üye ile temsil edilmeli, diğer üyeler grubu bulunan partilerin temsil oranına göre belirlenmeli ve komisyonda kararlar salt çoğunlukla alınmalıdır diyor…

Bak uyanığa bak…

Anlaşılan o ki Devlet Bey vatandaşlardan gelen tepkiler kapılarına dayanıp, anketlere yansıyınca utancına ortak aramaya, sorumluluğu ve oluşan tepkileri paylaşacak parti bulmaya çıkmış.

İlk duyduğun zaman belki de bak ne güzel, ne demokratik bir yol diye düşünüyor olabilirsin amma ve lakin kazın ayağı hiç de öyle değil!

Öyle değil çünkü: Öncelikle bu meclisten böyle bir komisyon oluşturulması asla ve kat’a doğru değildir!

Doğru değildir çünkü bu meclisin en azından bu konuda temsil kabiliyeti sakatlanmış bulunmaktadır.

Neden derseniz bu meclis Cumhur İttifakı ortaklarının radikal PKK ve DEM karşıtı söylemleri, Millet İttifakını PKK ve DEM ile ittifak yaptığını iddia ederek şeytanlaştıran, hatta bu yönde algı oluşturmak için paylaşılan yalan yanlış sahte videolar ile şekillenmiş bulunmaktadır.

Hiç bir siyasinin seçimlerde açık ve net bir şekilde beyan ettiğinin aksi yönde bir politika uygulama yani seçmeni aldatma hakkı yoktur.

Eğer bir siyasi ya da siyasi parti önceki seçimlerde söylediklerinin, taahhüt ettiklerinin tam tersi bir politika uygulamak istiyorsa bu elbette hakkıdır amma ve lakin derhal yeni bir seçime gidip, yeni söylemleri ile halktan yeni bir yetki alması, güven tazelemesi gerekir.

Sonuç olarak Cumhur İktidarı ortakları tarafından alınan oy da Millet İttifakının kaybettiği oy da 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakının oluşturduğu PKK ve DEM Partiyi şeytanlaştıran bu algı üzerine ortaya çıkmıştır.

Peki çare ne?

Derhal bir erken seçime gidilmeli; Recep ve Devlet Bey’ler bu yeni politika ve söylemleri ile vatandaşların karşısına çıkmalı, bu söylemleri kullanarak oy istemelidir.

Özellikle de Devlet Bey Apo ile yanyana resimlerinin basıldığı, bebek katiline teşekkürlerini sunduğu posterler ile mitingler düzenleyerek seçim meydanlarına çıkmalı ve vatandaşlarımızdan oy istemelidir.

Karar hakkı elbette yüce Türk Milletinindir! Eğer seçmenler bu yeni söylemlere prim verirse elbette istedikleri yeni politikaları, diledikleri gibi uygulayabilirler.

Diğer bir konu ise uyanıklık yapan, diğer herkesi aptal yerine koymaya kalkan Devlet Bey’in bu komisyonda salt çoğunluk ile karar alınmalı önerisidir!

Öncelikle Milletimiz için bu kadar önemli bir konuda salt çoğunluk ile karar alınamaz, muhakkak ve muhakkak nitelikli çoğunluk gerekir ve hem de mecliste anayasa değişikliği yapmak için gerekli olan üçte iki gibi nitelikli bir çoğunluk gerekir! Halihazırdaki meclis aritmetiğine göre oluşturulacak böyle bir komisyondaki salt çoğunluk komisyondaki diğer üyelerin figüran olmasına, tabir-i caizse fasulyeden oy kullanmasına yol açacak bir düzenlemedir.

Muhalefet böyle bir komisyona katılırsa tezgaha gelmiş, alınacak kararlarda etkili olamazken sorumluluğa ortak olmuş olur aman diyeyim özellikle de buradan CHP yönetimini uyarmış olayım…