Dostum, arkadaşım, yoldaşım Yüksel Işık’tan başucu kitabı niteliğinde art arda yayımlanan dolu dolu iki araştırma kitabı: Aşık Veysel/2. Baskı Nisan 2025/Genya Yayınları’ndan ve ŞAH İSMAİL/1. Baskı Mayıs, 2025/Cumhuriyet Kitap’tan yayımlandı.

İki önemli kişilik; Aşık Veysel ve Şah İsmail için elbette bugüne kadar araştırmalar yapıldı kitaplar yazıldı. Her yazar, kendi bakış açısından ve gözlemleri üzerinden değerlendirdi. Bu aynı zamanda yazarın “ister istemez” dünya görüşünün izlerini de taşıdı.

Araştırma kitaplarını okurken pek çoğumuz için yazarın kim olduğun önemlidir. Yazara ve araştırdığı konuya bizim verdiğimiz değer aynı zamanda araştırmasına, yazdığı konuya da değer katar. Çünkü; aynı pencereden bakması, “elbette objektif olarak” bize istediğimizi de vermiş olur. Bir anlamda bizim yerimize, o çaba sarfederek araştırma yapmış olur.

Dostum, Işık’ın dünya görüşü, olaylara tarafsız bakmayı öğütler. Bu nedenle araştırmalarında ve yazdıklarında objektif açıdan baktığından asla şüphem yoktur. O nedenle güvenle ve iç rahatlığıyla okudum.

Aşık Veysel’de görme engelli; şairler, yazarlar, ressamlar, müzisyenler, heykeltraşlar ve daha pek çok sanat dalındaki sanatçılar gibi mucizeler yaratmış, dünya üzerinde şiirleriyle, besteleriyle ve seslendirmeleriyle adını duyurmuştur. Işık, kitabının bir yerinde şöyle yazıyor: “Araştırmacılara göre âşık, “halk içinde geleneksel kültür ortamında yetişen; çoğu kez usta çırak ilişkisi içinde bu sanatı öğrenen; genellikle saz eşliğinde yer ve zaman mevhumuna bağlı kalmaksızın, eğlendirmek, eğitmek, protesto etmek, yermek ve de genç kuşaklara geleneksel kültürü öğretmek amacıyla irticalen (doğaçtan) şiir söyleyip halk hikâyeleri anlatan; yüksek yaratım gücüne sahip sanatçıdır.”

Aşık Veysel’i Gazeteci, Araştırmacı Yazar dostum Yüksel Işık Veysel’i öylesine araştırıp yazmış ki çoğumuzun duymadığı, bilmediği pek çok noktaya ışık tutmuş.

“Veysel’in bir ayağı zahirde, diğeri batındadır. Bir bakarsınız gündelik meseleleri şiirleştirir; bir aşka seferde deruni bir aşk insanı olduğuna işaret eder. “Derdim Gizli Kapağını Kaldırma” şiiri de onun sözcüklerin zahir anlamına batın içeriği gizlemesine örnektir”

Derdim gizli kapağını kaldırma

Yayılır aleme ziyan görünür

Her kişi dayanmaz cevr-ü cefaya

Aşıktan maşuka isyan görünür

Veysel ağlar ama gönlü ferahtır

Yâr sana ilayık bir nesnem yoktur

Çünkü pervaneye ateş mübahtır

Cesette emanet bir can görünür

YÜKSEL IŞIK: 1961 yılında Erzincan/Tercan’da doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Henüz öğrenciyken aylık bir derginin genel yayın yönetmenliğini üstlendi.

Pek çok yayına imza atan Işık, Çankaya Belediyesi’nde değişik görevlerde bulundu. 2019 yılından bu yana da Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Daire Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Şah İsmail/Hatayi haftaya…