Merhabalar can okuyucularım, Sağlıklı bir toplumun sağlıklı bireylerden oluştuğunu biliriz, ancak bireylerden bir kısmı da çeşitli nedenlerden dolayı engelli olarak toplumda yer almaktadır. Engellilik, sorunlu doğum, kaza sonucu veya uzun süren hastalıklar, işlev kaybına uğramış olan organlardan, organ bozukluklarından oluşur.

.Bedensel, zihinsel ve sosyal yeteneklerin kaybolmasına sebep olduğu bilinmektedir.

Toplumda engelli bir birey olmanın sonucunda, çok fazla zorlukların da mevcut olduğunu gözlemlemekteyiz. Bunlardan birisi de engelli bireylerin üretime katkılarının istenilen şekilde sağlanamamasıdır.

Yeterince üretime katkı yağlayacak malzemelerin olması durumunda ise kişilerin duygusal açıdan zihinsel ve bedensel rahatlamalarını sağlar.

Aslında engelli bireylerin yaşadığı en büyük sorun engelli olarak damgalanmak ve ayrımcılığa uğramaktır. Toplumda ayrıştırılan kişiler de değersizlik hissinden dolayı ileride kalıcı sorunların oluşmasına sebebiyet verir. O nedenle hem toplumsal hem de bireysel olarak sorunlarla karşılaşılmasına zemin hazırlar. Günümüz toplumunda artık bilinç düzeyinin ileri seviyede olması gerekliliği vardır. Öncelikle ailelerin gayret ve gözlemleriyse birçok sorunun üstesinde gelinebilir.

Engelli bireylerin bireysel ve toplumsal sıkıntılarından dolayı farkındalık yaratmak adına, ADD (ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ) ŞUBESİ üyelerinden, özellikle kadın üyelerinin büyük gayretleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin ‘’Engelsiz Çocuk Gündüz Bakım Evi’nin’’ ziyaret edilmesi için bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik boyunca bizlere destek veren A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi özel eğitim öğretmenliği topluluğu bölüm başkanı Burak Akbulut, Ankara Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi öğretmeni Tuğçe Sevim, ADD Etimesgut Şube başkanı Selami Çiçek ve şube yönetimi, büyük bir özveriyle etkinliği planlayıp düzenleyen, ADD Etimesgut şube üyesi kadınlarımız, etkinliğin ahenkle yülütülmesine katkı sağladılar. Engelsiz Çocuk Gündüz bakımevinde sıcacık ortamın oluşmasıyla, ortaya güzel manzaralar çıktı. Küçük bedenleriyle kocaman yükleri taşıyan, güzel çocuklarımız için birlik beraberlik çalışmalarının güzel taraflarını açık ve net bir şekilde ortaya konuldu.

Dernek üyelerinin çocuklarımıza ürettiği ve aldığı hediyeler, özel eğitim öğrencilerinin Hacivat, Karagöz, Nasrettin Hoca, palyaço gösterileri, sevgili öğretmenlerimizin çeşitli oyun çalışmaları ile ADD üyeleri, öğretmenler ve çocuklar dans ederek, oynayarak çocuklarımızla birlikte mutlu bir zaman geçirdik. Her birinin mutluluğu, heyecanı bizleri çok duygulandırdı.

Toplumumuzun ileriye, daha ileriye götürmek için var olan tüm engelleri, birlikte aşabiliriz. Başarabilmemiz birlik ve beraberlikle, sevgi ve farkındalık çalışmalarıyla mümkün olur. Paylaşılan acılar azalır. Paylaşılan mutluluk ise hızla yayılır. Her bireyin kendi çapında yapabileceği, paylaşabileceği bir şey mutlaka vardır. Uzanacak bir el mutlaka vardır. Yeter ki gönülden isteyelim.

Birlikte el ele verilerek yapılan bu etkinliğin hazırlanmasında, organize edilmesinde, emeği geçen yürekli kadınlarımız, Emine Leyla İpek, Şengül Çetin Yılmaz, Neşe Ağaoğlu, Canan Taşçı Güre, Mine Memili, Arzu Köse Çetin, Selma Erdel, Tülay Erdoğan, Nurten Karakurt, İlknur Aslan, Canan Yurdakul Erman, Aygül Yıldırım, Zehra Akgün, Gülay Aytekin, Nafiye Yıldırım, Gönül Orhan, Şule Kaya, Asuman Üstündağ, Bensu Tanılkan, Latife Aslan, Fatma Şengül, Aslı Ergüner, Aslı Önal, Sema Filizer, Emine Kocamemik, Deniz Pekmez, Duygu İpek Aslan, Reyhan Tanılmış,

Sizleri daha fazla etkinliklerde görmek, katkılarınızla farkındalık bilincini daha yükseğe taşımak umuduyla … SEVGİLER…