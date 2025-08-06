Merhabalar can okurlarım, Sizlerle yeniden bir arada olmanın sevinciyle SEVGİ konusunu ele almak istedim. Kıymetli bir unsur, bu evrenin en büyük ihtiyacı ve en büyük şifası sevgi…

Sevgi, yaşamın özü, insan ruhunun en derin ihtiyacıdır. Ne para, ne statü, ne de sahip olduğumuz maddi varlıklar; sevgiyi dolduramadığımız bir hayat, eksik ve yoksundur. Sevgi olmadan ne doğa, ne insan, ne de evren tam anlamıyla var olabilir. Çünkü sevgi, her şeyin temelidir; hayatın ve varoluşun anahtarıdır.

Doğaya baktığımızda, her canlı birbirine saygı ve uyum içinde yaşar. Bitkiler, hayvanlar, hatta görünmez mikro canlılar bile birbirleriyle mükemmel bir denge ve sevgiyle bağlıdır. Ancak biz insanlar, bazen egomuzun ve bencilliğimizin gölgesinde bu sevgiyi unutur, doğaya, insanlara hatta kendimize karşı mesafeli ve kırıcı oluruz.

Oysa sevgi, sadece bir duygu değil, aynı zamanda hayatımızı şekillendiren bir güçtür. Sevgiyle beslenen ilişkiler sağlıklı, sevgiyle büyüyen çocuklar mutlu, sevgiyle donanan yürekler huzurla dolar. Sevgi, karşımızdaki insanı anlamamızı, onunla empati kurmamızı sağlar. Sevgi, kısacası bizi insan yapan en değerli bağdır.

Maddi şeylerle doldurmaya çalıştığımız hayatlarımızda, aslında en büyük eksikliğimiz sevginin kendisidir. Çocuklarımıza oyuncaklarla mutluluk vermeye çalışırız ama aslında onlara en çok ihtiyacı olan şeyi, yani sevgiyi göstermeliyiz. Çünkü sevgiyi görmek, hissetmek, yaşamak paha biçilmez bir armağandır. Sevgiyle büyüyen bir çocuk, kendine ve çevresine güvenen, hayatın zorlukları karşısında güçlü bir birey olur.

Sevgi aynı zamanda evrenin dilidir. Yapılan bilimsel araştırmalar, sevgi dolu sözlerin su kristallerinde güzellik ve uyum yarattığını göstermiştir. Bu da demek oluyor ki, sevgi enerjisi yalnızca insan ilişkilerimizi değil, etrafımızdaki tüm varlıkları etkiler, hayatımıza pozitif titreşimler gönderir.

Bizler de günlük hayatımızda sevgiyi en önemli rehberimiz yapmalıyız. İster aile içinde, ister iş hayatında, isterse sosyal çevremizde olsun; sevgiyle yaklaşmak, dinlemek, anlamak, sabretmek ve affetmek bizi hem ruhsal hem de sosyal anlamda güçlendirir. Sevgiyle atılan her adım, hayatın kapılarını ardına kadar açar.

Unutmayalım ki, sevgi paylaştıkça çoğalır. Paylaştığımız sevgi, bize daha fazlasını geri getirir. Sevgiyle dolu bir kalp, etrafına ışık saçar, karanlıkları aydınlatır. Bu yüzden kendimize ve çevremize sevgiyle bakmalı, sevginin gücünü hiç unutmamalıyız.

Hayatın en büyük mucizesi sevgidir. Onu büyütmek, çoğaltmak ve yaşatmak bizlerin elindedir. Sevgiyle dokunduğunuz her hayat, güzelliklerle karşılık bulacaktır. Gelin, sevgiyle dolu bir dünyada yaşamak için her gün biraz daha sevgi ekelim hayatımıza.

Sevgi Sevgiyle…