Emel Sayın ve Ziya Taşkent başta olmak üzere 11 kişi plağa okudu.

Bu plakla satış rekorları kırdılar.

Ali, şairi tanımıyordu.

Şarkının ortaya çıkmasıyla birlikte kıyamet koptu.

Kısa sürede şiir bana ait diyenlerin sayısı yirmi kişiyi geçti.

Nihayet gerçek yazar ortaya çıktı.

O şair, 1955 yılında Çınaraltı Mecmuasında adıyla yayınlanan şiiri getiren

Tevfik Baykara’ydı.

O da telif hakkını aldı.

Söz Yazarı Mehmet Erbulan ile Şenozan’nın yakın dostlukları vardı. Aynı zamanda mesai arkadaşlığı da yaptılar.

Erbulan; 1959 yılında girdiği TRT Ankara Radyosunda ses kayıt, montaj teknisyeni ve şefi olarak kırk yıl çalıştı. 200’ den fazla ünlü’ ye söz yazdı. plaklara ve kasetlere okundu. Sayısız ödüller kazandı.

Mehmet Erbulan bir gün eti benzi atmış vaziyettee Ali Şenozan’nın yanına geldi.

Elindeki kâğıdı uzatarak “Al baba. Bu çocuğumun son hatırasıdır” dedi ve gitti.

Erbulan’nın oğlu 15 gündür hastanede komada yatıyordu. Şenozan,

dondu kaldı ne yapacağını şaşırdı.

Herkesin bir kadına yazıldığını sandığı bu sözler gerçekte çocuğuna umut bekleyen babanın çaresizliğini anlatıyordu.

Bu durumun vahametini iyi bilen Şenozan, şiiri Hüzzam makamında besteledi.

Bu eser 1984 yılında Milliyet Gazetesi’nin düzenlediği “Yılın on şarkısı “ yarışmasında ödüllerindi:

Beni bırakıp burada

Gitme güzeller güzeli

Ermeden daha murada

Gitme güzeller güzeli

Garip gönlümün maralı

Göz yaşlı gönül karalı

Bırakıp beni yaralı

Gitme güzeller güzeli

Zeytin gözlüm melek yüzlüm

Tatlı dillim şirin sözlüm

Sürmelim sevgilim nazlım

Gitme güzeller güzeli

Gelmeden yolun ucuna

Ne dedim gitti gücüne

Dayanmam bu acına

Gitme güzeller güzeli

Sonrası mutlulukla sonuçlandı ve Erbulan’nın yavrusu yapılan tedavi neticesinde sağlığına kavuştu.

Yine bir gün Kırıkkale’ye gittiğinde çocukluk arkadaşı Erol İşisağ ile karşılaştı.

Biraz sohbet ettikten sonra Erol Bey, fotoğrafçı ve şair arkadaşı Cengiz Altıntaş ile tanıştırdı.

İleride çok yakın dostluğa dönüşecek bu arkadaşlık o gün başladı.

Sohbetin derinleştikçe şarkılardan ve şiirlerden bahsedildi.

Cengiz bey, ünlü olan bestelenmiş güfteleri olmasına rağmen besteleri beğenmiyordu.

Bunun üzerine Cengiz Bey’in altından girip üstünden çıkarak bir şiirini aldı.

Sohbet o kadar güzeldi ki Cengiz Bey’i sevmesinin de etkisiyle olacak

Kırıkkale’den Ankara’ya gelene kadar besteyi şekillendirdi.

Ankara’da otobüsten indiklerinde şarkı notaya bile alınmıştı…

Aşk oduna yandı gönül

Aşktan usandı gönül

Bende benlik kalmadı

Çok geç uslandı gönül

Ağlatırken güldürdü

Serüvenler sürdürdü

Zaman zaman öldürdü

Çok geç uslandı gönül

Geçti artık genç yıllar

Ne aşk kaldı ne bahar

Saçlarımda Beyazlar

Çok Geç Uslandı Gönül

Cengiz bey Rast makamında bestelenen şarkısını dinledikten sonra

“Çok şükür gözümü kapamadan şiirlerimden birinin istediğim şekilde bestelendiğini gördüm” dedi.

Sözlerini Ayten Uğuralp’ın yazdığı ve

1991 yılında Milliyet Gazetesi’nin düzenlediği beste yarışmasında ödül alan:

Hasreti yıllara sor

Irağı yollara sor

Beni ellere sorma

O mahsun kullara sor

Kınalı ellere sor

İncecik bellere sor

Dalında boynu bükük

Sararan güllere sor

O yanık türküne sor

Şu geçen ömrüme sor

Elde arama beni

A canım kendine sor

Kınalı ellere sor

İncecik bellere sor

Dalında boynu bükük

Sararan güllere sor

Güfteyi Muhayyerkürdî makamında besteledi.

(BİTTİ)