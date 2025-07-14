Süleymaniye’de sahneye konulan müsamereyi eminim seyretmişsinizdir... PKK’lı teröristler silah mühimmata kıyamamış olmalı ki hepi topu; 29 Keleş, 1 Bixi ve 1 roketatarı ateşe verip tabiri caizse keleş kebabı yaptılar...

Görüntüleri görmüşsünüzdür!

Örgüt ben buradayım ayaktayım diyor, disiplinini ve emir komuta zincirini hiç bozmadan planlı programlı bir müsamere sahneliyor, en ufak bir nedamet getirme ya da teslimiyet duruşu bile sergilemiyor...

Bakın sevgili okurlarım terörle mücadelenin temel ilkesidir: Teröristler ile pazarlık yapılmaz, terör örgütleri ile uzlaşılmaz...

Eğer teröristler ile pazarlık yapar, terör örgütleri ile uzlaşırsan “bizde terör ile istediklerimizi elde edebiliriz” diye düşünecek başka başka insanların terörizme yönelmesine, yeni yeni terör örgütleri kurulmasına ve en nihayetinde terörizmin yayılmasına yol açar.

İşte bu yüzden de daima teröristler ile müzakere değil mücadele edilir! Teröristlerin nihai kaderi ya ölmek ya da yakalanıp, yargılanıp cezasını çekmektir, onların başka bir âkıbet ummaya hakları yoktur.

Kendini milliyetçi olarak takdim eden Devlet Bahçeli’nin mecliste DEM heyeti ile tokalaşması ile başlayıp Süleymani’yedeki mangal partisi ile devam eden bu süreç PKK terör örgütünün tabela değiştirip meşrulaşmasına, teröristlerin yargıdan bağışıklık kazanmasına ve bebek katilinin umut hakkından yararlanarak özgürlüğüne kavuşmasına yol açabilecektir.

Bunu halkımıza “terörsüz Türkiye” sosu ile servis etmek arka plandaki gerçekleri ve siyasi hesapları gözlerden gizlemeyecektir.

PKK tabela indirmiştir çünkü artık PKK Irak ve Suriye’de birer bağımsız ya da otonom Kürt Devleti kurma hayali için çok ciddi bir ayak bağı olmaya başlamıştır. Bu bölgelerde de facto olarak kurulan yapılar artık devletleşme sürecine girmiştir, bu gelişme artık sadece ve sadece bir zaman meselesidir.

Sizlerle de paylaşmak istediğim süreç hakkında MHP 21. dönem milletvekili ve duayen hukukçu Şevket Bülend Yahnici’nin hukuki mütalaası ise şöyle:

1- BEBEK KATİLİNİN YAYINLADIĞI VİDEO

5275 sayılı kanunun yok sayılması ve bütün devlet makamlarınca ciğnenmesi sonucu "Apo" lakabıyla anılan bölücü narko terör örgütü PKK’nın başı Öcalan'a hükümlü bulunduğu cezaevinde bir basın toplantısı yaptırıldı. Etrafında heyetiyle beraber masada yer aldı, videosu çekildi ve kamuoyuna servis edildi. Bunların hepsi hukuka ve kanunlara ( 5275'e,TCK'na vb.) aykırdır...



2- SÜLEYMANİYE’DE DÜZENLENEN MÜSAMERE

GÖZLER ÖNÜNDE SUÇUN GİZLENMESİ VE DELİL KARARTMA İZLETİYORLAR!

NASIL GÜNLERDEN GEÇİYORUZ?

Delil Karartma ve Suçun Gizlenmesi

▪TCK MADDE 281 – Suç Delillerini Yok Etme

“Bir suçun delillerini yok eden, gizleyen veya değiştiren kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

PKK'nın silah yakması, terör eylemlerinde kullanılmış olan delillerin yok edilmesidir. Bu açıkça TCK 281'e aykırıdır.

Suç Eşyasını Gizlemek/Yok Etmek

▪TCK MADDE 282 – Suçtan Kaynaklanan mal varlığı Değerlerini Aklama

“Suçtan elde edilen veya suçta kullanılan mal varlığı değerlerini gizleyen veya elden çıkaran kişi 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılır.”

PKK'nın silah yakması, hem suçtan elde edilen hem de suçta kullanılan malı yok etmektir. Bu da aklama ve delil imhasıdır.

Balistik İnceleme Hakkının Engellenmesi

▪CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) MADDE 75 ve 76

"Zorunlu hallerde hâkim kararıyla kişinin üstü, eşyası ve aracında arama yapılabilir. Delil sayılabilecek unsurlar muhafaza altına alınır."

Balistik inceleme, savcı veya mahkeme kararıyla yapılmak zorundadır. Teslim alınan her silah, kriminal incelemeye tâbidir.

Yakılan her silah, balistik inceleme hakkının ve adalet sürecinin engellenmesidir. Bu CMK’nın ilgili hükümlerine aykırıdır.

Silah ve Mühimmat Kanunu’na Aykırılık

▪6136 Sayılı Kanun – Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun

“Ruhsatsız veya kanuna aykırı silah bulundurmak, taşımak, imal etmek ya da yok etmek suçtur.”

PKK'nın silahları yok etmesi, bu kanuna aykırıdır. Zira yetkili makam dışında kimsenin silah imha etme yetkisi yoktur. Devlet bu silahları teslim almalı, kayıt altına almalı ve balistik inceleme yapmalıdır.

Terörle Mücadele Kanunu

▪3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu MADDE 7

“Terör örgütünün propaganda amaçlı eylemleri suçtur.”

PKK’nın silahları törenle yakması, “teslim değil, onurlu direniş” propagandası altında işlenmiştir. Bu propaganda da ayrı bir suçtur.

Silahlı Terör Örgütüne Yardım Suçu

▪TCK MADDE 220/7 ve 314

“Terör örgütüne yardım edenler, örgüt üyesi olmasalar da örgüt üyesi gibi cezalandırılır.”

PKK’nın silah yakma tiyatrosuna göz yumanlar veya buna katılanlar, yardım-yataklık kapsamındadır.

PKK’nın “silah bırakıyoruz” adı altında silahları yakması özetle şu yasa ihlallerini içerir:

➡TCK 281 – Suç delillerini yok etme

➡TCK 282 – Suç eşyasını aklama

➡CMK – Balistik inceleme hakkının gaspı

➡6136 – Ateşli silah kanunu ihlali

➡3713 – Terör propagandası

➡TCK 314 – Terör örgütüne yardım