1992 yılıydı. GÜNAYDIN’da çalışırken en sıkıntılı günleri yaşıyorduk. Haldun Simavi gazeteyi Asil Nadir’e satmış, o da İngiltere’de sahibi olduğu Polly Peck şirketinin borsada sahte işlemlerle değerini artırdığı ortaya çıkıca İngiltere hükümeti Nadir’i dolandırıcılıkla suçladı ve tutukladı. Haberin duyulmasıyla birlikte bankalar ve alacaklılar Günaydın’ın kaynaklarına saldırdı. Gazete gelirlerine el koydu. Gazetenin tirajı hızla düştü.

Aylarca maaş alamıyorduk. İşte o tarihlerde Gazetede sabah saatlerinde, müracaattan bir telefon geldi. Bir genç benimle görüşmek istemiş. Buyur ettim. Uzun boylu, esmer, yakışıklı bir çocuktu.

“Abi ben gazeteci olmak istiyorum” dedi.

Kendisine gazetenin şu anda mali bir kriz içinde olduğunu, maaş bile alamadığımızı söyledim. Kendisini tanıtmasını istedim “Ben Erzincan’ın İliç ilçesindenim. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde okuyorum. Keçiören Belediyesi’nin “Bekâr Evinde” kalıyorum” dedi.

Bir ücret talep etmediğini belirterek işe başladı.

Bir iki haber getirdi. Haber tekniği yoktu ama, konuyu iyi tahlil etmiş, yerinde tespitlerde bulunmuştu. Gelecekte iyi bir gazeteci olabilirdi.

Bir süre sonra, memleketi olan İliç İlçesi için bir gazete çıkarmamızı istedi. Çünkü ilçelerinde hiçbir gazetenin çıkmadığını söyledi. İliç’e gidip, haber toplayacağını söyledi. Bir hafta sonra geldi ve programladığımız gibi gazeteyi çıkardık. İlçelerini tanıtan ilk kez böyle bir gazete çıktığını belirterek seviniyordu.

Gazeteyi 3-4 ay çıkardık. İliç ilçesinde ailesi sütçülük ve deri tulumlarına bastırılmış meşhur Şavak Tulum Peynirlerini üretiyorlarmış. Babası ve ağabeyleri Ankara’ya gelmişlerdi. Yenimahalle Ragıp Tüzün Caddesi’nde büyük bir süpermarket açtılar. Açılışa bende gitmiştim.

Bir süre sonra gazeteye gelmemeye başladı. Merak ettim, Yenimahalle’deki süpermarkete gittim. Babası ile görüştüm. Oğlunun nerede olduğunu söyledim “Oğlum Amerika’ya dil öğrenmeye gitti.” yanıtını aldım

Aradan yıllar geçti. Hürriyet’in ekonomi sayfasında bir röportajdaki fotoğrafı gördüğümde şok oldum.

Bu kişi yıllardır haber alamadığım Hamdi Ulukaya idi.

Hamdi Ulukaya, Chobani Yoğurdu ile Amerika’da meşhur olmuş ve milyar dolarlar kazanmış.

Babasının ürettiği Şavak Tulum Peynirlerini Türkiye’den ithal etmiş, marketlere satmış ve büyük ilgi görmüş. Ardından Türkiye’de her gün yiyerek büyüdüğü süzme yoğurdu üretmeye başlamış. Kısa zamanda Chobani Amerika’nın en büyük yoğurt markası haline gelmiş.

Dünyaca ünlü Forbes dergisi Hamdi Ulukaya’yı ’Yaşayan En Büyük İş Dehaları’ listesine dahil etmişti. 2015 senesi itibarıyla Hamdi Ulukaya’nın özvarlığının 2 milyar dolar olduğu açıklanmıştı.

Hamdi Ulukaya bu büyük serveti nasıl edindiğini, Davos’ta konuşmalar yaptığını, dünyanın ünlü iş insanlarıyla beraber olduğunu, hatta Bily Gates ile akşam yemeği yediğini, yine gazetelerden okuyordum.

Hamdi Ulukaya, Hürriyet Gazetesi’nin 16 Haziran 2019 tarihinde Çınar Oskay’a verdiği röportajında çocukluk anılarını, Ankara Rüzgârlı Sokak’taki yıllarını, birlikte çıkardığımız “İliç’in Sesi” Gazetesini ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okurken, polis tarafından gözaltına alındığını ve daha sonra Amerika’ya nasıl gittiğini anlatıyordu.

Bu gizemli dolar milyarderinin bir zamanlar Rüzgârlı Sokak’tan geçtiğini belirtmiş olalım (*)

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ABD’de Chobani markasıyla büyük bir başarıya imza atan girişimci Hamdi Ulukaya, şimdi de Fenerbahçe’ye verdiği destekle gündemde.

Hamdi Ulukaya’nın 120 milyon dolarlık katkısıyla, sarı-lacivertlilerin evi olan Ülker Stadyumu’nun ismi artık “Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi” olarak anılacak. Bu sürpriz gelişme, spor ve iş dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Hamdi Ulukaya, azmin, çalışkanlığın ve pes etmemenin örneğini sergilemiş. Chobani markasıyla, katkı maddesi içermeyen doğal yoğurdu Amerikalılara sevdirmeyi başarmış. Kurduğu şirket kısa sürede büyük bir çıkış yakalayarak ABD'nin en çok tercih edilen yoğurt markalarından biri haline gelmiş. 2024 itibarıyla Ulukaya'nın kişisel servetinin 2,3 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Fenerbahçe Kulübü de stadyum adındaki değişikliği resmen duyurdu. Yeni isim, sadece resmi belgelerde değil, stadyumun dış cephesindeki tabelalara da yansıtıldı. Bu gelişme, kulüp için hem prestij hem de ciddi bir ekonomik destek anlamına geliyor.

Belki Hamdi Ulukaya Türkiye’de kalsaydı başarılı bir gazeteci olabilirdi. Ancak onun Amerika’daki girişimcilik yolculuğu, Türkiye’nin adını küresel düzeyde duyurmuş oldu. Şimdi ise bu başarı, doğrudan Türk sporuna katkıya dönüşmüş durumda.

(*) “RÜZGARLI SOKAK- Bir Dönemin Basın Tarihi- Mürekkep Kokulu Anılar” Barış Kitapevi Zafer Çarşısı ANKARA