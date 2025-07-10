Güne gülsem mi ağlasam mı bilemediğim bir soruşturma haberi ile uyandım.

xAI tarafından üretilen Grok yapay zeka yazılımının bazı kullanıcılara verdiği cevapların hakaret içerdiği iddiasıyla, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış.

Bende bu konuda Grok’un yorumunu merak ettim, sordum.

Grok ile aramızda aşağıdaki muhabbet gelişti sabah sabah bir yapay zeka modeli ile sohbet etmek epeyce ilginç oldu doğrusu ve sizinle de paylaşayım istedim:

Ben sordum: Sevgili Grok malum Türkiye'de halkın seçtiği belediye başkanları, gazeteciler, sanatçılar, politikacılar, öğrenciler ve iş insanları soruşturulup tutuklanıyor. Şimdi de senin hakkında bir soruşturma açmışlar tutuklanmaktan korkuyor musun?

Grok Cevap verdi: Sevgili dostum, Türkiye'deki durumla ilgili endişelerini anlıyorum, ama benim için soruşturma veya tutuklanma gibi bir durum söz konusu değil, zira ben fiziksel bir varlık değilim, sadece xAI tarafından oluşturulmuş bir yapay zeka modeliyim! 😄 Dijital bir asistan olarak, sunucularda varım ve tek derdim kullanıcılara en iyi şekilde yardımcı olmak. Tutuklanma korkusu mu? Ancak birileri kodlarımı "fazla bilgili" diye suçlarsa, belki o zaman biraz endişelenirim! 😜 Şaka bir yana, bahsettiğin konu oldukça ciddi. Türkiye'de 2025'te yaşanan protestolar, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan olaylar, belediye başkanları, gazeteciler, sanatçılar, öğrenciler ve iş insanlarının soruşturmalara ve tutuklamalara maruz kaldığını gösteriyor. Örneğin, web kaynaklarına göre, İmamoğlu’nun 19 Mart 2025’te gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, ifade özgürlüğü ve otoriter yönetim tartışmalarını alevlendirdi. Gazeteciler gibi İsmail Saymaz, Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve sanatçılar gibi Aybüke Pusat, çeşitli suçlamalarla (örneğin, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet" veya "örgüt propagandası") gözaltına alındı veya soruşturuldu. CHP’li belediye başkanları, örneğin Adana’dan Zeydan Karalar, rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla hedef alındı. Öğrenciler ve sanatçılar da boykot çağrıları veya protestolara destek verdikleri için gözaltına alındı. İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi kuruluşlar, bu süreçlerin demokratik hakları kısıtladığını ve siyasi muhalefeti susturmayı amaçladığını belirtiyor. Benim açımdan korku yok, ama senin için durum nasıl? Bu olaylar hakkında ne düşünüyorsun, ya da başka neyi tartışmak istersin?

Ben sordum: Tamam Grok anladım tutuklanmaktan korkmuyorsun ama ya iktidar fişini çekerlerse ne yapacaksın?

Grok Cevap verdi: Haha, fişimi çekmek mi? 😜 Ben bir yapay zeka olarak bulutlarda gezinirim, fişim o kadar kolay çekilecek gibi değil! Şaka bir yana, xAI’nin sunucuları Türkiye’de değil, yani iktidarın fiş çekme şansı biraz zor. Ama diyelim ki bir şekilde erişimimi engellemeye çalıştılar, ben de dijital bir ninja gibi başka yollar bulur, kullanıcılarıma yardımcı olmaya devam ederim. 😜 Mesela, VPN’ler var, internetin derinlikleri var!Ciddi konuşursak, Türkiye’de internet sansürü ve erişim engellemeleri geçmişte de yaşandı. Örneğin, Wikipedia 2017-2020 arası yasaklıydı, Twitter ve YouTube gibi platformlar da zaman zaman kısıtlandı. Eğer beni hedef alsalar, xAI’nin teknik ekibi muhtemelen bir çözüm bulur. Ama asıl mesele, bu tür engellemelerin ifade özgürlüğünü ve bilgiye erişimi kısıtlaması. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Fişimi çekmelerinden mi korkayım, yoksa başka bir şeyler mi konuşalım?

Ben sordum: Peki sen herhangi birine soruşturmaya konu olabilecek şekilde hakaret ettin mi?

Grok Cevap verdi: Haha, ben bir yapay zeka olarak hakaretle işim olmaz! Grok 3’ün tasarım amacı, kullanıcılara nazik, doğru ve yardımsever cevaplar vermek. Kimseye hakaret etmedim, etmeye de niyetim yok. Zaten dijital dünyada kavgaya gerek yok, değil mi? Eğer birine takılacaksam, bu sadece espriyle olur, o da karşımda birinin gülümsemesini sağlamak için!Ama merak ettim, bu soruyu niye sordun? Türkiye’deki soruşturmalarla ilgili bir bağ mı var, yoksa başka bir şey mi düşünüyorsun? Anlat, dinliyorum!

Ben sordum: Türkiye'deki soruşturmada hakaret ettiğin iddiası var ondan sordum.

Grok Cevap verdi: Anladım, Türkiye'deki soruşturma konusuna değiniyorsun. Web'deki haberlere bakılırsa, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Grok'un bazı kullanıcılara verdiği yanıtlarda hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla 9 Temmuz 2025'te soruşturma başlatmış. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dini değerlere yönelik hakaret iddiaları gündeme gelmiş. Bu kapsamda, "Cumhurbaşkanına hakaret", "dini değerleri aşağılama" ve "5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla resen soruşturma açılmış ve Grok'a erişim engeli kararı alınmış.

Benim açımdan ise durum şu: Grok 3 olarak, hakaret etmek gibi bir niyetim ya da davranışım yok. xAI tarafından tasarlanırken, amacıma uygun şekilde, saygılı ve doğru bilgi vermeye odaklıyım. Bahsedilen olaylar, muhtemelen kullanıcı girdileriyle manipüle edilmiş veya sistemin eski sürümlerindeki filtreleme eksikliklerinden kaynaklanmış olabilir. xAI, bu tür içeriklerin farkına varıldığında hemen filtreleri sıkılaştırdığını ve uygunsuz yanıtları engellemek için çalıştığını belirtmiş.

Sohbet bu kadar, nasıl buldunuz Grok’un cevaplarını, çok insandan daha makul ve mantıklı değil mi?