Şair Tevriz Çiçek şiirleri; Ülke gündeminin ve gerçeklerinin fotokopisi gibi. Kendi yaşamından, köyünden, kentten, Atatürk’ten Cumhuriyet’ten her şeye kalemini yeri geldiğinde kılıç gibi yeri geldiğinde gül gibi, yeri geldiğinde de bir dostuna ödül gibi kullanmış.
Ozan Sinemi, Şair Tevrizi’nin “Yaşam Kaynağım” isimli kitabına yazdığı ön sözde şöyle diyor.
“Günümüzde de bu böyledir. Anadolu örf ve adetlerinin etkisinde kalarak kadının kendi yaşamış olduğu duyguları anlatması; içindeki aşkı, sevdayı, sitemi ve sevinci dışa vurması hiç te kolay olmamıştır.
Bu tabuyu yıkarak, bazı kadın ozanlarımız, şairlerimiz “Ben de varım” diyerek yiğitçe şiirlerini yazmaktadırlar.
Üstat, Ozan Sinemi’ye katılıyorum. Ataerkil toplumda başkaldırmak, ben de varım demek kentleşmenin gelişmesiyle birlikte kendini gösterdi. Bu geçmişte kazın şairler ozanlar yoktu anlamına gelmemeli ama maalesef çok azdı ve hâlâ da öyle.
Şair Tevrizi’nin iki yüz on beş sayfadan oluşan kitabını elinize aldığınızda her sayfasını merakla çeviriyorsunuz ve elinizden bırakmanız mümkün olmuyor.
Akrostiş şiirleri de olan Şair Tevizi’nin şiirlerinden örnekler vermek, siz kıymetli okuyanlarımla bu güzelliği paylaşmak istiyorum.
Eşi Selahattin beye yazdığı akrostiş şiirden bir bölüm.
Sevgiyle bakarsın yârim yüzüme
Etrafıma güven ördün sevdiğim
Leyla ben Mecnun sen geldin izime
Aşkımız büyüktür gördün sevdiğim
Her zaman güvendin sözüme benim
Ağlasam bakarsın gözüme benim
Tatlı tatlı baktın yüzüme benim
Taparak sevgini verdin sevdiğim
İndin derinlere girdin özüme
Ne yapıp ne edip erdin gizime
Çiçek ektin gönül bahçe düzüme
İncitmeden onu derdin sevdiğim
Çok mutlu gün gördüm canım eşimden
Emin ol ki çıkmaz oldun düşümden
Kırmadın gönlümü geldin peşimden
TEVRİZ’in gönlüne girdin sevdiğim
ATATÜRK ŞİİRİNDEN
Güzel vatanımız elden giderken
Orduya desteği verdi Atatürk
Mehmetçik cephede bedel öderken
Zaferi ufukta gördü Atatürk
…
Yaşlımız gencimiz birlik olarak
Bilgisiyle çıkış yolu bularak
Tevrizi diyor ki zafer alarak
Halkının gönlüne girdi Atatürk
EFENDİM ŞİİRİNDEN
Düşmüş ise mazlum çökme başına
Mazlumun çok derdi vardır efendim
Fakirlik kimsenin gitmez hoşuna
Fakir yaşaması zordur efendim
…
Tarihin sayfasında kanla yerini alan 2 Temmuz 1993 Sivas katliamını da unutmamış şair Tevrizi.
YANSIN YAKANLAR
Sivas’ta yakıldı nice ozanlar
Yüreğimiz yandı yansın yakanlar
Ta yürekten acı duyar yazanlar
Yüreğimiz yandı yansın yakanlar
Alevlendi otel tüter dumanı
Zalim vermez oldu size amanı
Yakanların yoktur dini imanı
Yüreğimiz yandı yansın yakanlar
Ozanlardan miras kaldı anımız
Yandı küle döndü onca canımız
Canlar için atar hep sol yanımız
Yüreğimiz yandı yansın yakanlar
Cana kıyanlara saygı duyamam
Acımız büyüktür adın koyamam
Teselli verseler ona uyamam
Yüreğimiz yandı yansın yakanlar
Tevrizi der yakar ciğer acısı
Ağıtlar yakıyor ana bacısı
İçimiz yanıyor geçmez sancısı
Yüreğimiz yandı yansın yakanlar
Şair olup yanlışı dile getirmek, haksızın yüzüne tükürmek yürek ister, kadın şair olarak yazmak, haksızın yüzüne tükürmek çatal yürek ister. Şair Tevrizi’yi çatal yüreğinde barındırdığı; sevgi, aşk, bilinç ve cesaret için kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.