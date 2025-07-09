Şair Tevriz Çiçek şiirleri; Ülke gündeminin ve gerçeklerinin fotokopisi gibi. Kendi yaşamından, köyünden, kentten, Atatürk’ten Cumhuriyet’ten her şeye kalemini yeri geldiğinde kılıç gibi yeri geldiğinde gül gibi, yeri geldiğinde de bir dostuna ödül gibi kullanmış.

Ozan Sinemi, Şair Tevrizi’nin “Yaşam Kaynağım” isimli kitabına yazdığı ön sözde şöyle diyor.

“Günümüzde de bu böyledir. Anadolu örf ve adetlerinin etkisinde kalarak kadının kendi yaşamış olduğu duyguları anlatması; içindeki aşkı, sevdayı, sitemi ve sevinci dışa vurması hiç te kolay olmamıştır.

Bu tabuyu yıkarak, bazı kadın ozanlarımız, şairlerimiz “Ben de varım” diyerek yiğitçe şiirlerini yazmaktadırlar.

Üstat, Ozan Sinemi’ye katılıyorum. Ataerkil toplumda başkaldırmak, ben de varım demek kentleşmenin gelişmesiyle birlikte kendini gösterdi. Bu geçmişte kazın şairler ozanlar yoktu anlamına gelmemeli ama maalesef çok azdı ve hâlâ da öyle.

Şair Tevrizi’nin iki yüz on beş sayfadan oluşan kitabını elinize aldığınızda her sayfasını merakla çeviriyorsunuz ve elinizden bırakmanız mümkün olmuyor.

Akrostiş şiirleri de olan Şair Tevizi’nin şiirlerinden örnekler vermek, siz kıymetli okuyanlarımla bu güzelliği paylaşmak istiyorum.

Eşi Selahattin beye yazdığı akrostiş şiirden bir bölüm.

Sevgiyle bakarsın yârim yüzüme

Etrafıma güven ördün sevdiğim

Leyla ben Mecnun sen geldin izime

Aşkımız büyüktür gördün sevdiğim

Her zaman güvendin sözüme benim

Ağlasam bakarsın gözüme benim

Tatlı tatlı baktın yüzüme benim

Taparak sevgini verdin sevdiğim

İndin derinlere girdin özüme

Ne yapıp ne edip erdin gizime

Çiçek ektin gönül bahçe düzüme

İncitmeden onu derdin sevdiğim

Çok mutlu gün gördüm canım eşimden

Emin ol ki çıkmaz oldun düşümden

Kırmadın gönlümü geldin peşimden

TEVRİZ’in gönlüne girdin sevdiğim

ATATÜRK ŞİİRİNDEN

Güzel vatanımız elden giderken

Orduya desteği verdi Atatürk

Mehmetçik cephede bedel öderken

Zaferi ufukta gördü Atatürk

…

Yaşlımız gencimiz birlik olarak

Bilgisiyle çıkış yolu bularak

Tevrizi diyor ki zafer alarak

Halkının gönlüne girdi Atatürk

EFENDİM ŞİİRİNDEN

Düşmüş ise mazlum çökme başına

Mazlumun çok derdi vardır efendim

Fakirlik kimsenin gitmez hoşuna

Fakir yaşaması zordur efendim

…

Tarihin sayfasında kanla yerini alan 2 Temmuz 1993 Sivas katliamını da unutmamış şair Tevrizi.

YANSIN YAKANLAR

Sivas’ta yakıldı nice ozanlar

Yüreğimiz yandı yansın yakanlar

Ta yürekten acı duyar yazanlar

Yüreğimiz yandı yansın yakanlar

Alevlendi otel tüter dumanı

Zalim vermez oldu size amanı

Yakanların yoktur dini imanı

Yüreğimiz yandı yansın yakanlar

Ozanlardan miras kaldı anımız

Yandı küle döndü onca canımız

Canlar için atar hep sol yanımız

Yüreğimiz yandı yansın yakanlar

Cana kıyanlara saygı duyamam

Acımız büyüktür adın koyamam

Teselli verseler ona uyamam

Yüreğimiz yandı yansın yakanlar

Tevrizi der yakar ciğer acısı

Ağıtlar yakıyor ana bacısı

İçimiz yanıyor geçmez sancısı

Yüreğimiz yandı yansın yakanlar

Şair olup yanlışı dile getirmek, haksızın yüzüne tükürmek yürek ister, kadın şair olarak yazmak, haksızın yüzüne tükürmek çatal yürek ister. Şair Tevrizi’yi çatal yüreğinde barındırdığı; sevgi, aşk, bilinç ve cesaret için kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.