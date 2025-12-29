"Herkesin bir derdi var durur içerisinde" diyor rahmetli Volkan Konak. Herkesin içerisinde en az bir dert duruyor da, içinden taşanları ne yapmak gerekiyor?



Kimse kimseye dert anlatamıyor. Kime bir şey söylesen kendi dert barajının kapaklarını açıp üzerine daha fazlasını salıyor. Psikologlardan yardım istesen, seansına çeyrek asgari ücret istiyor.



Uyuşturucu, özel hayat, şike, bahis olaylarında, beş tane trol, insanların tüm geçmişini siliyor, geleceğini silkeliyor.



Asgari ücret sadece 28.000 TL oluyor, emeklilere %16 zam düşünülüyor, market arabası, pazar filesi doldurmak tatlı bir hayal olarak kalıyor. İnsan futboldan bile soğuyor, senin benim elli liramla birileri milyonlar vuruyor.



Tepemizde insansız hava araçları uçuyor, komşular savaşıyor, Ukrayna direniyor, Rusya habire bize kakalıyor. Trump gittikçe deliriyor, İsrail saldırdıkça saldırıyor, Yunanistan sınıra yığınak yapıyor. Avrupa bizi sallamıyor, Araplar, Afganlar, bize kaçıyor, ülkeler sadece silahlanıyor, dünya savaşı kapıyı yumrukluyor.



İşsizlik artıyor, alım gücü bir tarafımıza kaçıyor, nitelikli insan azalıyor. Liyakat dikkate alınmıyor, eğitim sallandıkça sallanıyor.



Küresel ısınma coşuyor, su kaynakları kuruyor, yeşil azalıyor, ormanlar yakılıyor.



Torbacı salınıyor, katil onanıyor, tacizci kucaklanıyor, psikopat "adam" sanılıyor.



Ekranda tetikçi, birilerine hizmetçi, cehalete nöbetçi, döneklikte birinci olanlar semiriyor.



Herkes boşanıyor, kimseye güvenilmiyor, millet birbirini kaydediyor, şantaj ve tehdit gırla gidiyor.



Ölümler artıyor, yaşama isteği azalıyor, beyin göçü şahlanıyor, umut kayboluyor.



Sokakta manyaklar cirit atıyor, evde şiddet çoğalıyor, çocuklar ağlıyor, büyükler dağlanıyor, çare bulunamıyor.



Bırakın çare bulmayı kimse bizi iplemiyor, derdimizi sadece Marko Paşa dinliyor, o da haklı olarak delleniyor.



Ülke 2026'ya böyle giriyor. Dansöz çıkmıyor, tombala oynanmıyor, hindi yenmiyor, yazı uzadıkça uzuyor, okuyan sıkılıyor ama yazarın dertleri bir türlü bitmiyor. Sadece huzurlu, bereketli ve sağlık yıllar dilemekle yetiniyor.