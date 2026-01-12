

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan milletvekili ve geçtiğimiz aylarda yaşanan belediye başkanı transferlerini biliyorsunuz. Eminim birçoğunuz buna sinirlenmiş hatta kınamıştır. İyi de niye şaşırdınız?



Sol cenahın adeta ilahlaştırdığı Bülent Ecevit'in "Güneş Motel" olayını hatırlayan yok mu? Çok değil yaklaşık 50 sene öncesi... Z kuşağı bir zahmet yazıversin arama motorlarına.



28 Şubat sürecinin öncesinin ve sonrasının ünlü milletvekili Kubilay Uygun'u ne çabuk unuttuk. Yaklaşık 2 sene içinde 6 siyasi parti değiştirmiş ve "piyon" sıfatını kendine yakıştırmıştı.



CHP'nin Genel Sekreterliğini yapan isim Ak Parti'nin bakanı olmadı mı? Ömrü boyunca CHP'nin fikirlerine karşı savaşanlar, şimdi CHP milletvekili değil mi?

Ülkenin sağ cenahının dilinden düşürmediği rahmetli Adnan Menderes 14 yıl CHP milletvekili değil miydi? Fikirler değişebilir, şartlar, bulunulan yerleri farklılaştırabilir. Değişen ya da farklılaşan şeylerin ne kadar "doğru" olduğu tamamen bakış açınızla ilgilidir.



Sayfalarca yazarım şu an bulunduğu partiye zamanında sallayanları. Hiç uzağa gitmeyin, Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan arasındaki söz düellosu malumunuz değil mi?



Hadi biraz da mıhına vuralım. Kaçımız daha iyi bir konum ya da maaş uğruna, zamanında bize çok ters gelen işlere dahil olmadık?



Kaçımız oy bile vermediğimiz siyasi partiden ikbal istemedik? Kaçımız nefret ettiğimiz insanlarla çalışmak zorunda kalmadık? Elinizi vicdanınıza koyun, kaçımız suratına bile bakmayacağımız insanların önünde ceket iliklemek zorunda kalmıyoruz?



Ticareti devam etsin diye, prensiplerine aykırı şeyler yapmayan kaç kişi var? Rüşveti lanetleyen kaç kişi, trafik polisine rüşvet teklif etmedi? Yargılanmamak ya da ceza almamak için, hukukun boşluklarına sığınmayan kaç kişiyiz peki? Onlarca örnek daha verebilirim de siz beni anladınız.



Demem o ki, siyasi parti transferlerini kınıyoruz da, biz neyiz ki, vekilimiz ne olsun?



Ayrıca birçoğumuz Kılıçdaroğlu ve zihniyetini yanlış bulurken, birçoğunuz da sonuna kadar desteklemiyor muydu? Bu çağın büyük ihanetlerinden biri de Kılıçdaroğlu ve ekibi, hatta destekleyenler sayesinde hayata geçmedi mi?



CHP listelerinden meclise giren kaç kişi, Ak Parti kökenliydi? Yıkmaya çalıştığınız zihniyetin eskilerinden medet umarak hangi zihniyeti yıkabilirdiniz?



İstediğiniz kadar kınayın transferleri, istediğiniz kadar eleştirin ikbal için değişenleri ya da değişmek zorunda kalanları ama çuvaldızı çekmeden önce, ufak bir iğneyi de kendi kaba etinize batırın. Haydi kalın sağlıcakla