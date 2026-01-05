Başlığı görüp iyice delirdiğimi düşünmeyin ya da kendimi Nostradamus veya Baba Vanga yerine koyduğumu da. Aslına bakılırsa az sonra okuyacaklarınızı tahmin etmek çok da zor değil.

Dünya ve liderleri yine birbirleri üzerinden ego savaşına girecek ki, daha üçüncü günden Venezuela ve Maduro olayında birebir yaşadık. Ha siz Trump`ın öze dönme ve normalleşme söylemlerine kanacak kadar safsanız üzgünüm ki dünya sizin için yaşanabilecek bir gezegen değil. Hele hele, soğuk savaşın bittiğini zannedecek kadar hayal alemindeyseniz çok üzgünüm çünkü daha ABD ve Çin arasındaki önce ekonomik sonra stratejik en son da askeri savaşa şahit olacağız.

Tüm Afrika ve Amerika kıtası birbirini yemek için fırsat kollarken, bizim de içinde bulunduğumuz Orta Doğu bataklığı, petrol rantına saplanıp kalmışken, Euro bölgesindeki istikrar pamuk ipliğine bağlıyken hala hümanist tavırlar sergilemeniz, beni bir hayli şaşırtır. Devam edelim...

Bu sene de büyük doğa felaketleri yaşayacağız. Kasırgalar, seller, depremler, yangınlar… Tek temennimiz çok büyük can ve mal kaybı yaşamadan bu olayları atlatmak olacak. Doğanın dengesiyle oynamaya devam ettikçe ve doğayla savaşıp kazanacağımızı zannettikçe daha çok tokat yiyeceğiz.

Yapay zekâ daha da ilerleyecek, kimse kendini ve işini güvende hissetmeyecek, yapılması yıllar alan işler aylara sığacak, artan nüfusla birlikte işsizlik artacak, millet kendi sesinden ve görüntüsünden iftiralara uğrayacak. Yetmeyecek, tababet ilmi geliştikçe, kaotikleşen dünyada daha uzun yaşamak zorunda kalacağız.

Maaş artışları, gereken seviyenin yanına bile yaklaşamayacak, etiket fiyatlarıysa beklenenin çok üzerinde artacak. Siyasi, narkotik ve yolsuzluk başta olmak üzere soruşturmalar dallanıp budaklanacak, bahis soruşturmasıyla toplumun gazı alınacak. Düzenden mutlu olmayanlar yine isyan edecek, isyan edenler fişlenecek…

Ötekileştirme artacak. Renkler, diziler, futbol, siyaset, mezhep, din, siyasi görüş ve daha birçok şey üzerinden konsolide edilen ayrışma, arş – ı alaya yükselecek. Sosyal medya giderek daha kötü bir hal alacak, dolandırıcılık sınıf atlayacak, linç kültürü devasa hale gelecek. Bu sene de kurtarıcı olmayı istemek yerine bir kurtarıcı bekleyenler büyük hayal kırıklığına uğrayacak. Harekete geçmek için bir liderin belirmesini umut edenler yine üzülecek.

İçinizi mi kararttım? Doğrudur ama nedense hiçbir zaman pembe hayallerim, mesnetsiz inanışlarım ve gerçekten uzak isteklerim olmadı, olamadı. Belki de ben yanlış yapıyorumdur, siz yine iyi şeyler ummaya ve dilemeye devam edin, ha bir de sağlıcakla kalmaya çalışın.