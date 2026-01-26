Hayattan madden ne istediğinizi elbette biliyorsunuzdur. Evler, arabalar, yatlar, altınlar, para...vs.



Peki manevi olarak ne istiyoruz?



Mesela, evden çıktığımızda bir keko tarafından tacize uğramadan, bıçaklanmadan, gasp edilmeden geri dönebilmek istiyoruz.



Toplu taşıma araçlarında kimse üstümüze çıkmasın, azıcık güzel koksun en azından ter kokmasın, bilerek kimse yanımızda gaz çıkarmasın, sokağa tükürmesin istiyoruz.



Araba kullanırken, kimse kendini padişah sanmasın, başkalarının da yollarda olduğunu bilsin istiyoruz.



Hayatımızdaki insan, dişlerini fırçalasın, ellerini yıkasın, mabadını silmeyi bilsin istiyoruz.



Komşular hunharca gürültü yapmasın, apartmanda sigara içmesin, çocuklarına mukayyet olsun istiyoruz, bahçeyi temiz tutsun, park düzenine riayet etsin istiyoruz.



Bir masada otururken, millet bağıra bağıra telefonla konuşmasın, şuh ve sahte kahkahalarıyla dikkat çekmeye çalışmasın, etrafta dik dik bize bakan tipler olmasın istiyoruz.



Çalıştığımız insanlar en azından asgari müşterekte bize saygıyla yaklaşsın, nezaketle ve kibar konuşsun istiyoruz.



Kavga etmek zorunda kaldığımızda, karşıdaki de delikanlıca, şartlar eşit dövüşsün istiyoruz.



"Günaydın" dediğimizde cevap alalım, "kolay gelsin" dediğimizde umursamaz bakışlarla karşılaşmayalım istiyoruz. Bilmeyen "bilmiyorum" desin, hata yapan özür dilesin istiyoruz.



Kimse bayrağımızı yakmaya cüret edemesin, kimse topraklarımıza göz dikmesin, huzurumuzu bozmasın istiyoruz.



Hava kirliliği içermeyen bir nefes alabilmek dahası o nefesi huzurla verebilmek istiyoruz.



Otellerde yanmamak, evimizde sele kapılmamak, depremde deniz kumunun kurbanı olmamak istiyoruz.



Kimse ibadetimize, inançlarımıza karışmasın ya da hayat tarzımıza, onları etkilemedikçe müdahale etmesin istiyoruz.



Barınabilmek, barındığımız yerde ısınabilmek, ısındığımız yerde doyabilmek, doyduğumuz yerde huzurla birkaç saat uyuyabilmek istiyoruz.



Dedikodu yapılmasın, iftira atılmasın, arkadan konuşulmasın istiyoruz.



Sağlıklı kalabilmek, sağlığımız bozulursa ilaç alabilmek istiyoruz.



İki hayvanın başını okşayabilmek, çocuklarla çocuk, büyüklerle büyük olabilmek istiyoruz.



Öğrenmek, bilmek, anlaşılmak en azından yanlış anlaşılmamak istiyoruz.



Her kanaldan sürekli kötü haber almamak, ülkede iyi şeylerin de olduğunu görebilmek istiyoruz.



Muasır medeniyet seviyesine kıskanarak bakmak değil de, onu yaşamak istiyoruz.



Aslında insan olmak istiyoruz. Basit, mutlu, huzurlu, sağlıklı şekilde 70-80 sene yaşayıp terk-i diyar eylemek istiyoruz.



Bizi bu basit isteklere mahkûm eden, basit isteklerimizin bile gerçekleşmesini engelleyen herkesten hesap sormak istiyoruz. Haydi kalın sağlıcakla.