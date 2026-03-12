Adalet ve Kalkınma Partisi’nin grup toplantısı yine alışıldık bir atmosferde gerçekleşti. Salon milletvekilleri, bakanlar ve izleyicilerle doluydu.

Cumhurbaşkanı salona gelmeden önce izleyici locasındaki partililerin attığı sloganlar, içerideki heyecanın tonunu belirliyordu.

Cumhurbaşkanı salona girer girmez alkışlar ve sloganlar daha da yükseldi.

Konuşma, her zamanki gibi milli birlik ve bağımsızlık vurgusuyla başladı. Cumhurbaşkanı, İstiklal Marşı’nın Türk milletinin hürriyet iradesinin manifestosu olduğunu ifade etti ve “Millet olarak hiçbir zaman korkamadık, korkmayacağız” dedi.

Salondan alkışlar yükseldi.

“Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın” sözleri üzerine

Hep birlikte “amin” denildi.

Konuşmanın devamında Türkiye’nin uluslararası alandaki rolüne değinildi. Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin artık edilgen bir ülke olmadığını, bölgesinde söz sahibi ve oyun kurucu bir aktör haline geldiğini söyledi. Bu sözler salonda coşkulu sloganlarla karşılık buldu.

“Dünya lideri Erdoğan” sesleri ile inledi.

“Türkiye’ye el uzatanların, eli kırılır, dil uzatanların dili yanar” dedi

“Büyüksün Reis” sesleri yükselirken toplantı adeta bir miting havasına büründü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda “Emeklilere bir müjdem var” dedi

Salonda herkes sustu ve bir heyecan sardı.

Herkes “İkramiyede bir artış mı olacak” diye düşündü.

Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti.

“Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Bayram ikramiyelerini bayram öncesi hesaplarına yatırıyoruz. Emekli maaşları da 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum."

Salonda buz gibi bir hava esti.

Verilen “müjde”, salondaki coşkuyu kısa sürede gölgede bıraktı.

Çünkü geçen yıl da Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 8 bin lira ikramiye ödenmişti. 2026 yılı için ise bu tutarın artırılmadığı ortaya çıktı.

Yani ekonomik şartların ağırlaştığı, fiyatların hızla yükseldiği bir dönemde emeklilerin bayram ikramiyesi yerinde saymış oldu.

Bugün gelinen noktada 4 bin liralık bayram ikramiyesinin alım gücü ciddi şekilde erimiş durumda. Yüksek enflasyon ve sürekli artan fiyatlar karşısında bu miktar, temel bayram ihtiyaçlarını karşılamaktan bile uzak.

Örneğin bugün bir gram altının fiyatı 7 bin liranın üstünde. 4 bin liralık ikramiye, bir gram altının ancak yarısını karşılayabiliyor. Bir emeklinin bir gram altın alabilmesi için cebinden yaklaşık 3 bin 500 lira daha eklemesi gerekiyor.

Ulaşım maliyetleri ise tabloyu daha da ağırlaştırıyor. Bayramı memleketinde geçirmek isteyen emekliler için şehirlerarası otobüs bileti fiyatları bile ciddi bir yük haline gelmiş durumda.

Emekli eşiyle birlikte örneğin İstanbul’dan memleketi Sivas’a gitmeye kalksa, iki kişinin ancak gidiş yolculuğunu karşılayabiliyor. Kısacası, emekli bayramda memleketine gitmek istese bile çoğu zaman geri dönüş hesabını yapmak zorunda kalıyor.

Hava yolu ulaşımı ise zaten emekliler için erişilemez bir noktaya gelmiş durumda. Bazı hatlarda tek yön uçak biletinin 4 bin 800 lirayı aşması, bayram ikramiyesinin tek bir bilet için bile yeterli olmadığını gösteriyor.

İktidar cephesi bu ödemeyi bir “müjde” olarak sunarken, emeklilerin önemli bir kısmı aynı görüşte değil. Artan hayat pahalılığı ve düşen alım gücü karşısında sabit kalan ikramiye, emekliler için gerçek bir destek olmaktan uzak görünüyor.

Bu nedenle sokakta, kahvehanelerde ve emekli derneklerinde aynı soru sıkça dile getiriliyor:

“Böyle müjde mi olur?”

Tüm Emeklilerin Sendikası, ikramiyelere zam yapılmayacağı duyurulmasının ardından ülkenin 50 ayrı noktasında eylemler yaptı. Erdoğan’ın “müjdesi”ni değerlendiren Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, “İkramiyeyi kuruş artırmayan, emekli aylığını dahi açlık sınırının altında tutan bir Cumhurbaşkanı’nın neyin müjdesini verebilir” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Bayramda verilen küçük ödemelerle geçim derdinin üzerini örtmek ise giderek daha zor hale geliyor.