Çoğumuz “iyi insan” olmayı öğrenerek büyüdük. Yardım etmeyi, fedakâr olmayı, kimseyi kırmamayı öncelik hâline getirdik. Ama çoğu zaman bunun bir bedeli var: kendi sınırlarımızı ihmal etmek. Kendi ihtiyaçlarımızı görmezden gelmek, uzun vadede tükenmişliğe, kaygıya ve ilişkilerde hayal kırıklığına yol açabilir.



Sınır koymak, aslında kendimizi korumaktır. Kendi alanımızı, zamanımızı ve enerjimizi koruduğumuzda hem kendimize hem de başkalarına daha sağlıklı bir şekilde bağlanabiliriz. Sınır koyamayan kişiler genellikle hem kendilerini yorar hem de başkalarının beklentilerini kendi sınırlarıyla karıştırır. Bu, “iyi insan olmanın bedeli” olarak karşımıza çıkar.

Sınırlar üç alanda çalışır: zaman, duygu ve karar. Zaman sınırı, ne kadar vereceğimizi belirler. Duygusal sınır, başkalarının hislerini kendi hislerimizle karıştırmamamızı sağlar. Karar sınırı ise, kendi seçimlerimizi bağımsız yapmamıza izin verir. Sınırlarımızı koruyabildiğimizde, hem kendimizi hem de ilişkilerimizi dengede tutabiliriz.



Çoğu zaman sorun, “hayır” diyememekten kaynaklanır. Hayır dediğimizde suçluluk duygusu, kaygı veya terk edilme korkusu yaşayabiliriz. Karşı tarafı kırmamak için kendi ihtiyaçlarımızı bastırırız. Başlangıçta işler yolunda gibi görünse de uzun vadede hem kendimizi hem de ilişkileri yıpratırız. Sınır koyamamanın bedeli, fark edilmeyen bir iç yorgunluk ve duygusal boşluktur.

İronik bir şekilde, sınır koymak ilişkilerde güven yaratır. Başkaları, bizim neye izin verip neye vermediğimizi bilir. Böylece iletişim daha açık, etkileşim daha güvenli olur. Sınır koyan kişiler, çoğu zaman ilişkilerinde daha huzurlu ve kalıcı bağlar kurar.

Sorunlardan biri de değerimizi başkalarının onayıyla ölçmemektir. “İyi insanım çünkü yardım ediyorum”, “Değerliyim çünkü herkesin işini yapıyorum” gibi düşünceler sınır koymayı zorlaştırır. Oysa değerimiz, ne kadar verebildiğimizle değil, kim olduğumuzla ilgilidir.



Sınır koymayı öğrenmek, farkındalıkla başlar. Önce hangi alanlarda sınırımızın aşıldığını görmek gerekir. Sonra bunu uygun şekilde ifade etmeyi ve doğal sonuçlarına katlanmayı öğreniriz. Bu süreç, hem bağımsız hem de ilişkide dengede kalmamızı sağlar.

Modern yaşamın temposunda sınır koymak çoğu zaman zor, hatta bencilce görünür. Oysa sınırlar, enerji yönetiminin ve ruhsal sağlığın temelidir. Kendimizi korumadan başkalarına verecek enerjimiz kalmaz. Sınır koymak, bencillik değil; hayatta kalma stratejisidir.

Unutmayalım: Kendine saygı duymayan kişi, başkasına da saygı gösteremez. Sınır koymak, hem kendimizi hem de ilişkilerimizi sağlıklı tutmanın en önemli yoludur.