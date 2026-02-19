Günümüz insanı yorgun. Fakat bu yorgunluk, bir gece uykusuyla geçen türden değil. Sabah kalktığında dinlenmiş hissetmeyen, hafta sonu tatiline rağmen zihni susmayan, işini yapmaya devam ettiği hâlde içten içe boşalan bir kesim var. Bu tablo çoğu zaman “yoğunluk”, “geçici stres” ya da “biraz dinlenmeye ihtiyaç” olarak adlandırılıyor. Oysa klinik açıdan baktığımızda karşımıza çıkan durum çoğu zaman basit bir yorgunluk değil; tükenmişlik sendromu.

Tükenmişlik ilk kez 1970’lerde tanımlandı ve özellikle insanla çalışan meslek gruplarında gözlemlendi. Bugün ise yalnızca belirli mesleklerle sınırlı değil. Kurumsal çalışanlar, sağlık profesyonelleri, öğretmenler, ebeveynler ve hatta öğrenciler… Sürekli performans beklentisi altında yaşayan herkes risk grubunda.



Peki tükenmişlik ile sıradan yorgunluk arasındaki fark nedir?



Yorgunluk fizyolojiktir. Dinlenmeyle azalır. Tükenmişlik ise psikolojik ve duygusaldır; dinlenmekle geçmez. Bir haftalık izin, birkaç gün evde kalmak ya da uyku düzenini toparlamak geçici rahatlama sağlayabilir; ancak içsel boşluk, motivasyon kaybı ve anlam yitimi devam eder.

Klinik olarak tükenmişlik üç temel bileşenle tanımlanır:

duygusal tükenme, duyarsızlaşma (sinizm) ve kişisel başarı algısında azalma.

Duygusal tükenme, kişinin artık verecek enerjisinin kalmadığını hissetmesidir. Sabah işe başlarken bile bitmişlik duygusu vardır. Duyarsızlaşma aşamasında kişi, yaptığı işe, çalıştığı kuruma ya da hizmet verdiği insanlara karşı mesafe koymaya başlar. Bu bir savunmadır; çünkü fazla yüklenmiş bir sistem kendini korumaya çalışır. Son aşamada ise kişi, ne yaparsa yapsın yeterli olmadığını düşünür. Başarı algısı düşer, öz-değer zedelenir.



Burada önemli bir ayrım yapmak gerekir: Tükenmişlik depresyon değildir; ancak uzun süre devam ettiğinde depresyona zemin hazırlayabilir. Depresyonda yaşamın birçok alanına yayılan genel bir çökkünlük hâli vardır. Tükenmişlik ise çoğunlukla işle veya belirli bir sorumluluk alanıyla bağlantılı başlar. Fakat müdahale edilmezse genelleşebilir.

Sinir sistemi açısından bakıldığında tablo daha netleşir. Kronik stres altında çalışan bir organizma, sürekli “yüksek alarm” modunda kalır. Kortizol ve adrenalin düzeyleri uzun süre yüksek seyreder. Başlangıçta bu durum performansı artırabilir; ancak sürdürülebilir değildir. Zamanla sistem yorulur. Konsantrasyon azalır, uyku bozulur, bedensel ağrılar başlar. Baş ağrıları, mide sorunları, kas gerginliği ve çarpıntı eşlik edebilir. Beden, psikolojik yükün taşıyıcısı hâline gelir.



Tükenmişliğin temelinde çoğu zaman yalnızca iş yükü değil, kontrol kaybı hissi ve anlam erozyonu vardır. Kişi çok çalışabilir; ancak emeğinin karşılığını göremediğinde, takdir edilmediğinde ya da değerleriyle örtüşmeyen bir sistem içinde kaldığında içsel motivasyon aşınır. İnsan yalnızca yorulduğu için değil, anlamını kaybettiği için tükenir.

Klinik pratikte dikkat çeken bir diğer unsur da kişilik örüntüleridir. Mükemmeliyetçi, yüksek sorumluluk alan, “hayır” demekte zorlanan ve kendi sınırlarını ihmal eden kişiler tükenmişliğe daha yatkındır. Sürekli üretken olmak zorunda hisseden bir zihin, dinlenmeyi suçlulukla eşleştirebilir. Oysa dinlenme bir ödül değil, fizyolojik gerekliliktir.



Peki çözüm nedir?



Tükenmişliği yalnızca zaman yönetimi teknikleriyle ele almak yeterli değildir. Asıl mesele sınır koyma, değerlerle temas kurma ve yük dağılımını yeniden düzenlemektir. Kişinin “neden bu kadar çalışıyorum?” sorusuna dürüst bir yanıt vermesi gerekir. Bazen çözüm iş değişikliği değildir; rolün yeniden tanımlanmasıdır. Bazen de yardım istemeyi öğrenmektir.

Psikoterapi sürecinde amaç, yalnızca semptomu azaltmak değil; tükenmişliği besleyen içsel kalıpları fark etmektir. Sürekli güçlü kalma ihtiyacı, onay arayışı ya da değeri performansa bağlama eğilimi ele alınmadan kalıcı iyileşme zorlaşır.

Tükenmişlik modern zamanın sessiz çöküşüdür. Gürültülü değildir; çoğu zaman dışarıdan fark edilmez. Kişi işine gider, sorumluluklarını yerine getirir, hatta başarılı görünür. Ancak içeride yavaş bir aşınma sürer.

Sorulması gereken soru şudur: Gerçekten yoruldunuz mu, yoksa artık içinizde verecek duygusal enerji kalmadı mı?

Bu ayrımı yapmak, iyileşmenin ilk adımıdır. Çünkü her yorgunluk dinlenmeyle geçer; ama her tükenmişlik, yeniden yapılanmayı gerektirir.