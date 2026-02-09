Başlıktaki ifadeyi daha önce duymamış olabilirsiniz ama okudukça anlayacaksınız. Meslektaşım sayılabilecek İngiliz antropolog Robin Dumbar`a göre, bir insanın sağlıklı iletişim kurabileceği insan sayısı en fazla 150 kişidir. Hem de avcı – toplayıcı zamanlarımızdan günümüze kadar.

Dumbar, bu rakamın üzerine çıkıldığında sosyal olarak felaketler bile yaşayacağımızdan bahsediyor, belirli grup ve organizasyonların bu sayının üzerine çıktığında bir daha toplanamayacak şekilde dağıldığından ve gruplaşmaların tüm organizasyonları bitireceğinden dem vuruyor.

Dostum İlhan Deliktaş bu konudan bahsederken gözümün önünde sosyal medya canlandı. Kendisine fenomen diyen, fenomen olmak için her bir uzvunu gözümüze sokan hanım ablalar, o hanım ablalara hem özenmek hem de yaranmak için akıl almaz paralara satılan arabalardan, evlerden paylaşım yapan yurdum delikanlıları geldi aklıma. Ha milyonluk saatler ve aksesuarları da unutmamak lazım.

Daha çok beğenilmek, nemalanmak için takipçi satın alan, takipçi sayısına göre kendini bir haltmış gibi hisseden, kendisine atılan mesajları ifşa ederek günümüzün namlı (!) yayıncıları olan tipler.

Kendi özgüvensizliklerini kapatmak için, günümüz; güzellik / yakışıklılık standartlarına uyum sağlamaya çalışan, doktorlara milyonlarca dolar kazandıran tipler.

Takipçi sayılarına göre bir yerlerden reklam alan, reklamlardan kazandıkları parayla kendini kaybeden ama kaybettiğini anlayamayan, daha çok para ve şöhret için fuhuş ve uyuşturucu batağına düşen tipler.

Başları her sıkıştığında, toplumun dinamiklerine sığınıp, dini kullanan, cinsiyetçiliğe karşı çıkıp, her zor durumda kendi cinsiyetçilik yapan, anneliğini / babalığını hakkıyla yapıyormuş gibi, çocuklarını kendine kalkan yapan tipler.

İş yerinde, sosyal hayatında, aile içinde herkes kendini sevsin, beğensin diye her salatalığım var diyene tuzla koşan, karakterinden, değerlerinden sürekli ödün veren, verdikçe aslında değersizleşen tipler.

Biliyorum bu tipler benim yazılarımı okumuyor, biliyorum okusa da sallamıyor ama ben Dumbar`ın araştırmasından başka bir not ve bir uyarıyla yazıyı bitireyim. “İnsanın en dar çevresi 5 kişiden oluşur, 15 kişilik iyi arkadaş grubu, 50 kişilik de arkadaş grubu vardır. İş arkadaşlarını da eklersek en fazla 150 kişilik bir çevreyle yaşar.” Yani diyor ki; fazla insanda, kontrolü kaybetmeye, günümüz değimiyle sapıtmaya başlarsınız, sayı ne kadar artarsa çöküş de o kadar hızlı olur. Siz, siz olun etrafınızdaki insanları iyi seçin ve kimseyi sosyal medyadaki takipçi sayısıyla değerlendirmeyin. Haydi kalın sağlıcakla.