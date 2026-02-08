Televizyonda Olimpiyat Açılış Törenini izlerken, sporda ya dört yılın bir ömür kadar uzun olabileceği, ya da göz açıp kapayıncaya kadar hızlı geçebileceği ikilemini düşünmek normaldi. 6 Şubat'ta, Kış Olimpiyatları 2014'ten bu yana ilk kez Avrupa saat dilimlerine geri döndü ve Milano-Cortina Oyunları Kuzey İtalya'da muhteşem bir şekilde resmen açıldı.

Başta hemen bir şeyin altını çizmek gerek: bu Oyunların ölçeği emsalsiz. 90'dan fazla ülkeden yaklaşık 2900 sporcu, 16 disiplinde 116 madalya etkinliğinde yarışmak üzere geldi- şimdiye kadar düzenlenen en büyük Kış Olimpiyatları programı. Tek bir ev sahibi tek şehirde odaklanmış merkez yerine, Milano-Cortina 2026 dört küme halinde düzenleniyor: Milano, Cortina, Antholz/Anterselva, Valtellina ve Val di Fiemme; bu da Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) sürdürülebilirlik ve mevcut mekanların yeniden kullanımına verdiği önemi yansıtmakta.

Milano'da akşam çökerken, dikkatler San Siro'ya çevrildi. 1926'da inşa edilen ve daha çok AC Milan ve Inter Milan'ın evi olarak bilinen stadyum, önümüzdeki on yılda planlanan yıkımından önce son başrolü için bir dönüşümden geçti. İçeride, dört girişi olan dairesel bir sahne, klasik İtalyan heykellerinin replikalarıyla çerçevelenmiş yüksek tribünlerin altında yer alıyordu. Buna karşılık, "Dolomitlerin İncisi" olarak bilinen Cortina d'Ampezzo'da tören, Arnavut kaldırımlı sokaklar, dağ manzaraları ve derin kış karı arasında gerçekleşti ve devasa Milano arenasından çok farklı bir atmosfer sundu.

Dağlardaki hazırlıklar karla kaplıydı. Cortina ve Livigno, haftanın başlarında karla örtülmüştü ve buz sarkıtları, ahşap sporcu konaklama yerleri ve Olimpiyat renklerine bürünmüş Alp köylerinden oluşan bir kartpostal manzarası ortaya çıkmıştı. Milano ise öğleden sonra geç saatlerde açık mavi gökyüzünün tadını çıkararak, başka yerlerdeki son törenleri etkileyen hava koşullarından kaynaklanan aksaklık korkularını hafifletti.

Yerel saatle 19:00'dan kısa bir süre önce tören başladı. Açılış adeta İtalyan güzelliğine ve yaratıcılığına bir saygı duruşu niteliğindeydi; Accademia del Teatro alla Scala'dan dansçılar, hareketlenmeden önce canlı heykeller gibi göründüler. Opera, moda ve tasarım temaları, klasik mirası tiyatro gösterisiyle harmanlayarak devam etti. İtalyan opera ustalarını - Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini ve Gioachino Rossini - temsil eden devasa kâğıt hamurundan yapılmış başlar, kasıtlı bir sürrealizm dokunuşu ekleyerek, Olimpiyat açılış törenlerinin hala beklenmedik olaylara yer verdiğini vurguladı: Opera sevenlerine sanki göz kırpıldı.

Müzik, akşam boyunca merkezi bir rol oynadı. Mariah Carey, ilk performanslar arasında en büyük alkışları alırken, daha sonra Andrea Bocelli'nin ‘Nessun Dorma’yı’ seslendirişi, Olimpiyat meşalesinin stadyuma girmesiyle törenin en ciddi ve duygusal anlarından biri oldu. Seyretmiş olanlar hafızalarında 2006 Torino Oyunlarında aynı Arya’yı seslendiren Pavarotti ile mukayese etti.

Törenin ardındaki yaratıcı konsept ‘Armonia’ - uyum - idi. Yunanca ‘harmonía’ kelimesinden türetilen fikir, bağlantı ve denge üzerine kuruluydu: şehir ve dağ, gelenek ve modernite, gösteri ve spor arasında. Bu tema, Milano ve Cortina'yı temsil eden iki aydınlatılmış halkanın, havai fişekler patlamadan ve gökyüzünde beş Olimpiyat halkası oluşmadan önce, gösteri yapanların üzerinde yavaşça birleşmesiyle somutlaştırıldı.

Ardından, Milano, Cortina ve çeşitli dağlık mekanlarda eş zamanlı olarak düzenlenen ulusların geçit töreni gerçekleşti. Sporcuların San Siro'da fiziksel olarak bulunamadığı yerlerde, gösteri yapanlar her ülkenin adını taşıyan buz blokları taşıyarak onların yerini aldı, takımlar ise dağlık bölgelerde podyumlarda yürüdü. Bu alışılmadık bir çözümdü, ancak tek bir mekânda yapılacak bir geçit törenine kıyasla çok daha fazla sporcunun katılmasına olanak sağladı.

Delegasyonlar içeri girerken farklı tepkilere tanık olduk. Ukrayna, Pekin Oyunları ile aynı zamana denk gelen Rus işgalinden dört yıl sonra, gecenin en sıcak alkışlarından birini aldı. Çağdaş jeopolitiği yansıtan gerilim, yuhalama ve alkış anları da gözler önüne serildi; bu da Olimpiyatların dünyadan asla arındırılmış ve izole bir şekilde var olmadığını hatırlattı.

Geçit töreni sona erdikten sonra, dikkatler resmi konuşmalara çevrildi. Olimpiyat Organizasyon komitesi başkanı Giovanni Malagò, İtalya’nın böylesine karmaşık, çok merkezli bir Oyunları gerçekleştirebilme yeteneğinden duyduğu gururu dile getirdi. Ardından, IOC Başkanı Kirsty Coventry, göreve geldikten sonraki ilk Olimpiyatlarını ilan ederek ve Oyunları resmi olarak açan ilk kadın olarak, dayanıklılık, birlik ve ortak insanlık üzerine odaklanan bir konuşma yaptı.

Tören, meşalenin San Siro'dan çıkmasıyla finaline doğru ilerledi. Çift ev sahipliği konseptine uygun olarak, ikiz kazanlar yakıldı: biri Milano'daki Arco della Pace'de, diğeri Cortina'daki Piazza Angelo Dibona'da. Leonardo da Vinci'nin çalışmalarından ilham alan tasarım, hem yeniliği hem de sürekliliği simgeliyordu; bağlantı üzerine kurulu bir akşam için uygun bir kapanıştı.

Açılış töreni, başlamasından üç saatten biraz fazla bir süre sonra sona erdi. Gösteri yerini heyecana bıraktı; curling ve buz hokeyi müsabakaları zaten başlamıştı ve madalya etkinliklerinin ilk tam günü de yakında başlayacaktı. Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları artık bir fikir veya plan olmaktan çıktı; resmen, yüz milyonların da şahit olduğu çok da hoş bir şekilde başladı.

Geceye damga vuran ise, sahnede barış güvercini simgesinin üzerinde sadece zarifliği ve göz kamaştıran güzelliği, Donatella Versace tarafından tasarlanmış siyah elbisesinin ikiye yarılmış kalp görünüşü ile değil, Nelson Mandela’nın sözlerini herkese hatırlatan Charlize Theron oldu: “Barış sadece çatışmanın yokluğu değildir. Barış, ırk, renk, inanç, din, cinsiyet, sınıf, kast veya diğer herhangi bir sosyal farklılık göstergesine bakılmaksızın herkesin gelişebileceği bir ortamın yaratılmasıdır”. Theron, günümüzde, bu çağda bu mesajın her zamankinden daha geçerli olduğunun altını çizerken olimpik idealin fevkalade güzel kısa bir yorumunu yapmış oldu.