Avrupa Birliği ABD'nin Avrupa'ya yönelik güvenlik taahhüdüne ilişkin derin endişeler duymakta. NATO'nun ünlü 5. Maddesi'nin kutsallığı, İttifak içinden, 'vazgeçilmez ulus' tarafından tehdit edilmekte. ABD, seksen yıldır Avrupa'ya hem nükleer hem de konvansiyonel bir askeri kalkan sağladığı bir gerçekken, bu Pax Americana'nın temelini oluşturan düzenlemeler, binlerce ABD askerini ve ekipmanını kıtadan çekme önerileri göz önüne alındığında giderek daha kırılgan hale gelmektedir.

Avrupalıların Amerikan müdahalesi olmadan kendilerini -değil başkalarını- düzgün bir şekilde savunmaya hazır olmadıkları rahatsız edici bir gerçek. Beyaz Saray nükleer şemsiyeyi geri çekeceğine dair herhangi bir işaret vermemiş olsa da, Başkan Trump'ın açıklamaları ve politikalarındaki çelişkiler, Avrupalı liderlerin ABD'nin genişletilmiş caydırıcılık taahhüdüne olan inancını sarstığı aşikâr. Aksi takdirde Polonya ve Almanya'nın, Başkan Macron'un Fransız nükleer şemsiyesini AB'nin diğer bölgelerine yayma teklifine olan ilgisi başka bir şekilde açıklanamaz. Trump yönetiminin bazı açıklamaları okunduğunda uzun vadeli gidişat açık: Trump, Avrupa'nın eski kıtanın güvenlik yükünü ABD ile paylaşmasını istemiyor; yükü Avrupa'ya kaydırarak, değiştirilecek ABD kabiliyetlerinin diğer kıtalara – özellikle Asya’ya - taşınmasını istiyor; esas olarak, yeni ve ezeli rakip Çin'i kontrol altına almak amacıyla, ancak uyuşturucu kartellerini ve diğer izleme ağlarını yok etmek için Meksika sınırına da önem verilmekte. Bahsi yükselten Trump, önce Başkan Putin'e karşı daha uzlaşmacı bir yaklaşım benimsedi ve Ukrayna'daki savaşı sona erdirme konusunda Rusya ile Amerikan ittifakı olabileceği şüphesini uyandırdı. Trump ve yandaşları daha sonra Ukrayna'ya yapılan tüm askeri yardımları askıya aldı, Başkan Zelenski'yi Beyaz Saray'da televizyonda geniş çapta yayınlanan bir azarlamada suçladı ve ardından Ukrayna'yı Washington ile ayrı bir maden anlaşması için taviz vermeye ikna etmek için çok ihtiyaç duyulan istihbarat paylaşımını yeniden başlattı; sözde Rusya ile ABD'nin arabuluculuğunda bir ateşkes anlaşmasına doğru bir adımdı bu ama çabalar daha sonra terk edildi. Buna paralel olarak, Trump yönetimi, ABD'nin karşılıklı savunma taahhüdünü sorgulayarak ve Kanada (sözde 51.ci eyalet) veya Danimarka (Grönland üzerinden) gibi diğer NATO üyelerinin saldırısını göz ardı etmeyerek, NATO'ya ne kadar zarar vermeye hazır olduğu konusunda şüphe uyandırdı.

Avrupa, yürütme gücünün Başkanlık etrafında yoğunlaşması, yönetimin Amerika'yı Yeniden Harika Yapma (MAGA) gündemine sadık kalmasından dolayı, Demokratlar Kasım 2026'daki ara seçimlerde kazanım elde etseler bile, dünün liberal demokrat ABD'si yakın zamanda geri dönmeyeceğine inanmakta. Trump'ın anayasal olarak üçüncü bir başkanlık dönemi geçirmesi engellenmiş olsa bile, onun yönetim stilinin veya tarzının önümüzdeki on yıl boyunca devam etmesi bekleniyor ve Başkan Yardımcısı Vance gibi bir MAGA varisi en yüksek görevi üstlenirse yeniden yetkilendirilebilir .

Transatlantik ilişkilerdeki keskin bozulmaya rağmen, Avrupa genelinde NATO'ya alternatif olmadığı konusunda hâlâ dikkate değer bir fikir birliği mevcut. Avrupa Komisyonu 2030 yılına kadar Avrupa'nın savunma hazırlığını artırma planlarında NATO'ya sadık kalıyor. Avrupa'nın stratejik özerkliğinin bayraktarı Fransa bile, İttifak'ı kolektif savunmanın temel taşı olarak görmeye devam etmekte. Kıtayı savunmak için birlikte hareket edecek komuta yapılarına, planlama kabiliyetlerine veya stratejik kültüre sahip başka hiçbir kurum yok. ABD'yi NATO'ya bağlı tutmak amacıyla, Avrupalı müttefiklerin liderleri daha yüksek savunma harcaması hedeflerine bağlı kalmakta ve en fazla askeri güce sahip ülkelerin yetkilileri, önümüzdeki beş ila on yıl içinde yükün ABD'den Avrupa'ya düzenli bir şekilde nasıl kaydırılacağının ciddi planları yapılmakta. İyimserler, Avrupa başkentlerinin bu süre zarfında NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için bölgesel savunma planlarını uygulamak üzere gereken tüm kuvvetleri sağlayabilmesi durumunda, bunun otomatik olarak Amerika'nın yükünü hafifleteceğini ve Washington'ın NATO içinde daha güçlü bir Avrupa ayağını kabul etmesini kolaylaştıracağını söylüyor.

Ancak çok az kişi kaçınmak istedikleri şeyin, yani Amerika'nın NATO'ya ilgisizliğinin ve Avrupa savunmasından çekilmesinin hızlanmasını istiyor. NATO’ya göre, gerçekçi bir yük taşıma senaryosu, Avrupa'nın bölgesel caydırıcılık sorumluluğunu, esas olarak konvansiyonel ve hızlı tepki yetenekleriyle üstlenmesini, ABD'nin ise hava gücü, uzay yetenekleri ve nükleer caydırıcılık sağlamaya devam etmesini gerektireceği üzerine odaklanmakta. Gelişen tehdit ortamı, Avrupa'nın NATO yeteneklerini tekrar etmesinin verimsizlik olarak değil, belirsizliğe karşı gerekli bir tampon olarak görülmesini gerektiriyor. NATO'nun kendisi de artık gelişmiş bir Avrupa savunma kapasitesini özünde tekrarlayıcı olarak değil, giderek daha fazla gerekli bir yük paylaşımı olarak görüyor; özellikle de önümüzdeki yıllarda transatlantik uyum zayıflarsa. Yine de, birçok kişi NATO içinde bir "Avrupa ayağı" oluşturmaktan bahsetse de, çok az kişi bunun pratikte ne anlama geldiğini veya Washington'ın tam onayı olmadan mümkün olup olmayacağını söyleyebilmekte.