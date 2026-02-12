Draghi’nin önerdiği yol “Pragmatik Federalizm”. Bu yaklaşım, nihai hedef olan gerçek federasyonu açıkça göz önünde bulundurarak, istekli ortaklarla birlikte ilerlemenin mümkün olduğu yerlerde ilerlemeyi savunmakta.

Draghi Avrupa'nın mevcut konfederal yönetim modelinin günümüzün jeopolitik, ekonomik ve teknolojik zorluklarını ele almak için artık yeterli olmadığını savunuyor. Avrupa entegrasyonundaki deneyiminden yola çıkarak, Avrupa'nın kurucu ilkeleri olan açıklık, çok taraflılık, diplomasi ve iklim liderliğinin, korumacılık, askeri güç ve hızlı teknolojik değişimle damgalanmış bir dünyada giderek artan bir baskı altında olduğunu açıklıyor.

Geçmiş krizler para politikası ve bankacılık gibi alanlarda daha derin entegrasyona yol açarken, Draghi günümüzün zorluklarının -savunma, enerji güvenliği ve sınır teknolojileri gibi- kıtasal ölçekte ortak eylem ve daha güçlü demokratik meşruiyet gerektirdiğini savunmakta. AB'nin mevcut yapısı, ulusal düzeyde çok fazla sorumluluk bırakıyor ve daha derin entegrasyon için ortak, vatandaş onaylı bir yetkiden yoksun.

Tam bir siyasi federasyon arzu edilse bile kısa vadede gerçekçi olmadığı kabul edilmekte. Bunun yerine, "pragmatik federalizm" bir çözüm olarak öneriliyor: savunma, teknoloji, enerji altyapısı ve yarı iletkenler gibi stratejik alanlarda daha hızlı hareket edebilen ve ortak yatırım yapabilen istekli Üye Devletler koalisyonlarına dayalı, konu bazlı, esnek bir yaklaşım. Katılım gönüllü ve ulusal düzeyde demokratik temellere dayanacak, ancak her koşulda kararlı bir şekilde hareket edebilecek gerçek karar alma gücüne sahip kurumlara yol açmalı. Avro, model olarak sunuluyor: Bir grup devlet ilerlemeyi seçti, yetkili ortak kurumlar kurdu ve ortak bağlılık yoluyla daha sonra başkalarını da çeken kalıcı bir dayanışma yarattı.

Nihayetinde tüm Avrupa devletlerinin, farkında olsunlar ya da olmasınlar, ortak bir kırılganlığa sahip oldukları sonucuna varılıyor. Korku ilk eylemi tetikleyebilir, ancak kalıcı entegrasyon, Avrupa’nın geleceğine olan güven, gurur ve inançla desteklenmeli. Draghi’nin vardığı sonuç sadece birlikte hareket ederek ve konfederasyondan federasyona doğru ilerleyerek, Avrupa, ortaya çıkan küresel düzende çıkarlarını ve değerlerini savunma kapasitesini koruyabileceği.

Tabii bu düz pürüzsüz bir yol olmayacak. Schuman'ın 1950'de söylediği gibi, Avrupa bir anda oluşmayacak. Enerji, teknoloji, savunma veya dış politika olsun, her girişime baştan itibaren tüm ülkeler katılmayacak. Ancak her adım, hedefe bağlı kalmalı: gevşek bir iş birliği değil, gerçek bir federasyon istiyor Draghi. Bazıları dünyanın gerçekten değişmediğini veya coğrafyanın onları bağışık kıldığını düşünebilir, bazıları ekonomik bağımsızlığı veya hatta toprakları teslim etmenin, bizi tanımlayan değerleri koruma yeteneklerini tehdit etmediğine inanabilir diyor.

Bu, kendisine göre daha açık görüşlü olanları ilerlemekten alıkoymamalı. Avrupa, henüz farkında olsa da olmasa da aynı kırılganlık konumunda ve kendisini felç eden eski bölünmelerin yerini ortak bir tehdit aldı. Fakat tehdit tek başına AB’yi ayakta tutamaz, korkuyla başlayabilir ama mutlaka umutla devam etmeli. Ve AB birlikte hareket ettikçe, uzun zamandır uyku halinde olan birkaç unsuru yeniden keşfedecek: gururunu, öz güvenini, kendi geleceğine olan inancını.

Draghi bu pragmatik federalizmin Avrupa'nın hareket kabiliyetini yeniden kazandırmak, demokratik ivmeyi yenilemek ve vatandaşlara -özellikle genç nesillere- Avrupa'nın geleceğine dair güven veren bir vizyon sunmak için güvenilir bir yol sunduğu sonucuna varıyor.