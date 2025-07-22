Abbas SATIR

Geçtiğimiz Cuma günü kaleme aldığım yazıda, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’e doğrudan seslenmiş ve ilçedeki semt pazarlarında denetim amacıyla kullanılan tartıların olmadığını gündeme getirmiştim.

Özellikle Birlik Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarı’nda yaşadığım somut bir olayı paylaşarak, denetim zafiyetine dikkat çekmiştim.

Aradan günler geçti. Ne bir açıklama ne de bir düzeltme geldi. Çankaya Belediyesi’nden tek satır yanıt gelmedi.

Burada belediyenin Basın-Yayın Müdürlüğü’ne de bir parantez açmak gerek. Görev tanımları oldukça net: Basın-yayın organlarını düzenli olarak takip etmek, belediyeyle ilgili çıkan haberleri arşivlemek ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak. Medyada yer alan yanlış veya eksik bilgilerle ilgili tedbir almak da bu birimin asli sorumluluğunda.

Peki ya bu sessizlik neden? Yazıyı görmediler mi, yoksa gördüler de görmezden mi geldiler?

Oysa yazının yayınlandığı gün tanıdığım ve tanımadığım birçok kişiden geri dönüşler aldım. Kimileri sitem etti, kimileri ironi yaptı, kimileri destek verdi.

Bir dostum şöyle yazmış: “Hem oyunuzu verdiğinizi söylüyorsunuz, hem de şikâyet ediyorsunuz. Pili bitmiş kişilere oy verirseniz, yarın pazarda sopa da yersiniz. Halbuki yanlış tartan pazarcının ruhsatı iptal edilse, diğerleri de cesaret edemez.”

Benim sorguladığım asıl şey, denetimden sorumlu Çankaya Belediye Zabıtası’nın neden pazar yerlerine vatandaşın kontrol edebileceği tartılar yerleştirmediği idi.

Bir başka okurum da şöyle demiş: “Mitinglerde boy gösteren, koltukta oturan genç başkana Bahçelievler, Emek’teki Pazar yerlerinin perişanlığını ve Kavaklıdere’deki sokakların durumunu sorsaydın, seni alkışlardık.”

50 yılı aşan gazetecilik mesleğimde öğrendiğim en temel ilke şudur: “Haber tarafsız, yorum hürdür.” Ben yaşadığım olayı yazdım. Taraf tutmadım, uydurmadım, büyütmedim. Ancak buna rağmen belediyeden tek kelime açıklama gelmemesi gerçekten düşündürücüdür.

SONSÖZ Medya Grubu çatısı altında yer alan iki internet haber sitesi ve bir yazılı gazete var. Hepsini taradım. Geçmişte Çankaya Belediyesi’ni hedef alan tek bir olumsuz yazı ya da yorum bulamadım.

Bu da gösteriyor ki mesele kişisel değil, kamu yararına duyulan sorumlulukla kaleme alınmış bir yazıdan ibarettir.

Buradan Çankaya Belediye Başkanı Sayın Başkan Hüseyin Can Güner’e bir kez daha sesleniyorum:

Eğer belediyenin tartısının pili bittiyse, pazarcının tartısının doğru çalışıp çalışmadığını kim denetleyecek? Bazı tezgâhlarda kullanılan elektronik terazilerin ekranı görünmüyor, rakamlar seçilmiyor. Denetim zafiyeti ciddi bir güven sorununa yol açıyor.

Vatandaş zaten fiyatların yüksekliğinden nefes alamaz hale geldi. Şimdi bir de güven sorunu eklendi. Pazarda elinde üç kuruşla alışveriş yapmaya çalışan insanlar, yanlış tartımla daha da mağdur ediliyor. Denetim sorumluluğu ise belediyede.

Sayın Başkan, sosyal medyada paylaşım yapmak, pazarda kısa bir gezintiye çıkmak yetmiyor. Gerçek sorunları yerinde görüp, hissetmek ve çözüm üretmek gerekiyor.

Çankaya halkı sizden söz değil, icraat bekliyor.

Küçücük bir tartının bile belediye için bir kriz başlığına dönüşmesi düşündürücü. Sorun küçük olabilir ama çözüm üretilemediği her gün, vatandaşın güveni biraz daha azalır.

Lütfen bu sesi duyun. Sadece pazarları değil, halkın nabzını da denetleyin.