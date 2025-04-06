Sevgi çiçeğim 
Yeniden yeşersin  Sevginin en güzeli...
Tüm merhametimizle yoğrulsun  yüreğimiz..
Ve Aşkla tüm insanlara... 
Bir yanımız  sevgi olsun... Ve kardeşliğin sevgisiyle.... 
Bir yolunu bulup kapilsam Gönüllere ...
sen diye haykırsam milletime... 
Bir barışın kardeşliğin adıyla,
Bir umudun sevdasıyla,
Tüm kardeşliğin Adına.....
Birleşsin yüreklerimiz siyahın beyazına,
Tüm  ırkların Dinlerin höşgörüsüne.... 
tutsak Sevdalara  özgürlüklere ulaşsın.. ...
Ve Tüm bunların üstüne 
yüreğimin yangınıyla ;
yanan ateşine kül olsam.. yine hep seninle birleşsin umudumuz... 
Ve kardeşlik türküleri söylesin .
en ictenlik duygularıma senin Adın olsun..
Tüm kardeşlerimin Adına..
Haykırmak.... 
Sevgiyle olsun.....
                            