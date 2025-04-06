Sevgi çiçeğim

Yeniden yeşersin Sevginin en güzeli...

Tüm merhametimizle yoğrulsun yüreğimiz..

Ve Aşkla tüm insanlara...

Bir yanımız sevgi olsun... Ve kardeşliğin sevgisiyle....

Bir yolunu bulup kapilsam Gönüllere ...

sen diye haykırsam milletime...

Bir barışın kardeşliğin adıyla,

Bir umudun sevdasıyla,

Tüm kardeşliğin Adına.....

Birleşsin yüreklerimiz siyahın beyazına,

Tüm ırkların Dinlerin höşgörüsüne....

tutsak Sevdalara özgürlüklere ulaşsın.. ...

Ve Tüm bunların üstüne

yüreğimin yangınıyla ;

yanan ateşine kül olsam.. yine hep seninle birleşsin umudumuz...

Ve kardeşlik türküleri söylesin .

en ictenlik duygularıma senin Adın olsun..

Tüm kardeşlerimin Adına..

Haykırmak....

Sevgiyle olsun.....

