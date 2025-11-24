Bütün guzeliklerin en güzeli ile; Seni sevmek
sevda aşkı gibi ..yüreğimin kor Ateşi..
güzel nurlu kalplilerin sevdasına ... ..
Gül gibi güller'in en güzeline.. ..
Güller bahçesinin kokusunun sarhoşluğundan..
Mest olmanın güzeliği ile ,,
Ve Bir güneşin sonsuzluğun ışığinda...
Yakıp içimin feryadina...senin aşkından..
Lâl olan dilimin ucunda Sen...
Aşkla yürüyen yolcunun kalbinden ,
Sen umudun habercisi...
Nur kalplilerin ışığı...
Bütün guzeliklerin sırrı...yarim
Ey sevgili... Sultanim... ..
Bütün guzeliklerin en güzeli ile; Seni sevmek
