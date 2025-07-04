Ey İçimin feryadına,
Lal olan dilimin sesiz kalan gönlüm gözyaşısı...
Ateşin içinde yanan günlümün yarası
Yar adına başladığım sevda sozleri gibi
Seni düşünüyorum... Sevdam....
Kap karanlık gecelerimde
Gözyaşımın feryadıyla,
akar akar kalbimin derinliklerine... Gözyaşım...
Ve Sen kalbimin in güzeli.. yar sevdam...
İçimim yangının alevi..
Bir sen.. Bir Aşkın ateşi...
Kül olsam sevdanın güzeline.....
Ve en güzel Aşka ....
Ey İçimin feryadına,
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