Gel ey dost Sevdayla birlesen gonulerin aşkın a

Bitap düşmüş Yüreğimiz kan ağlar..

göz yaşımizla feryadu figan Eden Lal olan dilimiz..

Yüreğimizin sesi olmaya gel....

karanlik gecenin güneşi olmaya ...

Kardeşligin şuuruyla birleşen gönüllerin askina..

Abı hayat gibi .. Kevser suyunun zemzemi Olmaya..

şenlensin yüreğimiz Bayram olmaya gel...

Ne olursan ol yine gel diyen

Mevlana gibi. ..

,,gel gör beni aşk neylesin Bir yunusun aşkıyla ,

İçimizin yanıp tutuşan ilahı aşkla gel...

Aşkın sırrıyla gel ki ... yanıp tutuşan İbrahim olalım.....Ey can