En sevgili sültanların sultanı...

Efendim....

Gül yüzlü peygamberim.. Sultanım..

ey yaralı gönlümüzün tabibi..

Kanayan yaramazın dermanını ...efendim..

En güzel yar ...en güzel aşk sensin ..sevda sende aşk sende ...

Geceninin en sezliğinde,

hüzün dolu kalplerde dua ilacısın,

Bir mazlumun kalbinde....

Bir yetimin duasında...

Ağlayan gözyaşımla sevdana talibim efendim..

Nur kalplerin ışığı gibi sevdalıyız sana..

senin yolunu kurban ey sevgili...

.. Cancazım.. Efendim